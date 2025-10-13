Očistite ih prije zime: Ovih 5 mjesta u spavaćoj sobi mogu skrivati plijesan i štetne bakterije
S dolaskom hladnijeg vremena mnogi ljudi započinju sa sezonskim čišćenjem da bi svoj dom pripremili za jesen i zimu. Ovo uključuje detaljno čišćenje prostorija, provjeru grijanja, uklanjanje prašine i organizaciju prostora, čime se osigurava ugodno i sigurno okruženje tijekom hladnijih mjeseci. Prema riječima stručnjaka, postoji niz mjesta u vašoj spavaćoj sobi koja trebaju čišćenje, a rijetko ga dobiju.
S obzirom na to koliko dugo vremena provodimo u svojim spavaćim sobama, ne čudi što se mogu zaprljati. Imajući to na umu, Martin Seeley, viši stručnjak za spavanje u MattressNextDayu, otkrio je najprljavija mjesta u našim spavaćim sobama i kako ih očistiti, piše Daily Express.
Madrac: Prva stvar koja treba dobro očistiti je vaš madrac. "Vjerojatno vas neće iznenaditi da je vaš madrac jedno od glavnih mjesta u kojem vole živjeti grinje prašine. Topao je, ugodan i stalno opskrbljen tekućinom i odumrlom kožom koju gubimo tijekom noći. Grinje mogu proizvesti više od dva milijuna izmeta za koje se zna da pogoršavaju alergije. U mnogim slučajevima upravo enzimi iz izmeta grinja uzrokuju ili pojačavaju određene alergijske reakcije, osobito astmu ili druge probleme s disanjem", objasnio je Seeley. Redovito prozračivanje madraca dobar je način da se spriječi prisustvo grinja i neugodni mirisi. Svako jutro, kada ustanete iz kreveta, povucite pokrivače natrag da bi posteljina mogla "disati", a pri mijenjanju plahte ostavite madrac da se prozrači barem pola sata prije nego stavite novu posteljinu. U odbijanju grinja, stjenica i drugih alergena može vam pomoći sprej od ocat pomiješan s vodom i nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru.
Prekidači za svjetlo: Drugo mjesto koje treba očistiti su prekidači za svjetlo i kablovi za lampe. Budući da se ove površine često dodiruju, potrebna im je dodatna pozornost. "Redovito brisanje zidnih prekidača, kontrola za lampe i ventilatora blagim dezinfekcijskim sprejem može pomoći u smanjenju nakupljanja klica i održavati spavaću sobu čistim, toplim i privlačnim prostorom za odmor", objasnio je stručnjak.
Uzglavlja kreveta: Uzglavlja kreveta, posebno ona od tkanine, još su jedno leglo bakterija. Često zadržavaju prašinu, ljuskice kože i masnoće s naše kose i kože, pa čak mogu postati i leglo plijesni. "Mnogi od nas imaju naviku sjediti u krevetu s mokrom kosom zamotanom u ručnik nakon tuširanja, no možda ne shvaćamo da to dugoročno može potaknuti rast plijesni, posebno na tkaninama, tapeciranim ili drvenim uzglavljima kreveta. Ove spore plijesni mogu pogoršati alergije i probleme s disanjem, otežavajući kvalitetan san. Također su izvrstan skriveni prostor za stjenice koje vole boraviti na toplim, tapeciranim površinama. Brisanje tvrdih uzglavlja blagim dezinfekcijskim sredstvom i usisavanje tapeciranih može pomoći u smanjenju bakterija, prašine i plijesni, a također odbija štetočine poput stjenica, čineći krevet čišćim i zdravijim mjestom za odmor", rekao je Seeley.
Deke: S dolaskom hladnijeg vremena, mnogi posežu za dodatnim dekama i prekrivačima, ali oni se često zanemaruju prilikom čišćenja. "Budući da se deke i prekrivači često drže blizu lica tijekom spavanja, mogu izazvati alergije i probleme s disanjem ako se ne peru redovito, zbog čega se okrećete i prevrćete cijelu noć umjesto da imate kvalitetan odmor. Preporučujemo pranje deka i prekrivača jednom tjedno s ostatkom posteljine da biste svoje okruženje za spavanje održali čistim, ugodnim i okrepljujućim", rekao je stručnjak.
Termofori: Peti i posljednji krivac na kojem bi se mogla nalaziti plijesan je navlaka za termofor. Termofori često imaju mekane tkanine, ponekad čak i krznene, koje mogu upiti znoj i masnoću s naše kože, kao i sva mala curenja vode. Ova vlaga stvara idealno okruženje za razvoj bakterija i plijesni. "Najbolje je provjeriti specifične upute za njegu na etiketi termofora, ali većina se može prati s drugim predmetima poput jastučnica ili plahti na nježnom ciklusu pranja. Za navlake od krzna, flisa ili pletenja obično je siguran blagi deterdžent na 30 °C", zaključio je Seeley.