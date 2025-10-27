Otkriveno: Ova jednostavna gesta sugerira da bi vaš partner mogao biti psihopat

Za mnoge ljude dodir ruke ili stisak ramena može biti izvor velike utjehe. No, ako dolazi od romantičnog partnera, takav fizički izraz bliskosti možda ne nosi uvijek dobre namjere, sugerira nova studija. Znanstvenici iz New Yorka otkrili su da osobe s mračnim osobinama ličnosti – poput psihopatije, narcizma i makijavelizma – ponekad koriste dodir kako bi manipulirale svojim partnerima, piše Daily Mail.

Upozoravaju da dodir može “povećati percipirano vlasništvo nad objektima” te “potaknuti poslušnost podređenog”. Drugim riječima, ako vas partner pokuša zagrliti usred verbalnog sukoba, mogao bi biti psihopat ili narcis koji na taj način pokušava uspostaviti kontrolu. To se može dogoditi i kroz prividno bezazlene geste poput držanja za ruku, ramena, potiljak ili čak šaku. Autor studije, profesor psihologije Richard Mattson sa Sveučilišta Binghamton, ističe kako “nisu svi oblici dodira dobronamjerni” te da “nisu svi zagrljaji bezopasni”. “Dodir se može koristiti za osobnu korist, na štetu partnera u vezi”, dodaje Mattson.

Iako je dodir jedan od osnovnih načina izražavanja ljubavi, znanstvenici napominju da ga ljudi ne doživljavaju uvijek pozitivno, niti ga svi koriste u dobroj vjeri. Primjeri dodira koji se inače smatraju pozitivnima uključuju zagrljaj prijatelja, stisak ruke ili ruku oko ramena, kao i intimnije geste poput zagrljaja i poljubaca. No, ovisno o kontekstu i osobi, i takvi oblici dodira mogu poprimiti manipulativnu ili kontrolirajuću funkciju. “Promatrali smo manipulativnu upotrebu dodira, posebno kod pojedinaca koji sami nisu skloni tjelesnom kontaktu”, objašnjava Mattson.

U istraživanju je sudjelovalo 500 studenata sa sjeveroistoka SAD-a, svi stariji od 18 godina i u romantičnoj vezi. Sudionicima su postavljena pitanja o njihovoj ugodi s dodirom, sklonosti izbjegavanju dodira zbog nelagode te o načinima na koje koriste dodir koji možda nije koristan za drugu osobu. Također su ispunili upitnike za procjenu triju osobina “tamne trijade” – psihopatije, narcizma i makijavelizma.

Rezultati su pokazali da su i muškarci i žene s izraženim osobinama tamne trijade skloniji koristiti dodir za manipulaciju partnerom, iako su obrasci ponašanja razlikovali ovisno o spolu. Muškarci koji su bili anksiozni zbog statusa veze češće su koristili “prisilni dodir” kako bi dobili utjehu od partnerica. “Za anksiozno vezane muškarce, prisilni dodir može služiti kao način samoumirenja ili traženja zaštite”, navodi tim, “Primjerice, mogu fizički potvrđivati vezu s partnericom kao odgovor na osjećaje ljubomore”.

Žene s izraženim osobinama tamne trijade, s druge strane, češće su koristile dodir kao sredstvo manipulacije i povećanja međuljudske moći – odnosno, kao način održavanja kontrole u vezi. Zanimljivo, žene s visokom razinom “anksioznosti vezanosti” (strahom od napuštanja) pokazale su i veću averziju prema dodiru.

Prema autorima, osobine tamne trijade povezane su s problemima u romantičnim odnosima – poput češćih svađa pa čak i nasilja – zbog čega je važno prepoznati potencijalne znakove manipulativnog ponašanja. Studija, objavljena u časopisu Current Psychology, prva je koja pokazuje značajne veze između osobina tamne trijade i prisilne upotrebe dodira.

“Naši nalazi naglašavaju važnost uzimanja u obzir osobina ličnosti i obrasca privrženosti pri razumijevanju kako se dodir percipira i koristi u romantičnim odnosima”, zaključuju autori. Istraživači pritom priznaju i ograničenja svog rada – uzorak se sastojao uglavnom od bijelih, heteroseksualnih studenata preddiplomskog studija iz iste regije SAD-a.

Buduća istraživanja mogla bi uključiti starije ispitanike i dugotrajnije veze, kako bi se otkrile moguće drugačije dinamike. Također napominju da je “binarna klasifikacija korištena za procjenu rodnih razlika inherentno problematična”, jer ne uzima u obzir rodni i spolni spektar izvan binarnih okvira.