nije onaj koji mislite!

Stručnjaci upozoravaju: Ovo je najgori položaj u kojem možete spavati - ubrzava vam gubitak pamćenja!

VL
Autor
Ana Hajduk
10.09.2025.
u 19:29

Osim što pomaže mozgu, spavanje na boku preporučuje se i zbog boljeg položaja kralježnice, manjih bolova u zglobovima i boljeg protoka krvi.

Bilo da se volite sklupčati u položaj fetusa ili raširiti poput morske zvijezde, svi imamo svoj omiljeni položaj za spavanje. No, prema stručnjaku za zdravlje mozga, način na koji spavamo mogao bi igrati važnu ulogu u očuvanju pamćenja i smanjenju rizika od demencije u kasnijim godinama. Loše vijesti za ljubitelje spavanja na leđima - upravo taj položaj pokazuje se najmanje poželjnim, prenosi Daily Mail

Lev Fomčenko, izvršni direktor tvrtke Cosmic Nootropic, tvrdi da je spavanje na boku najbolja opcija za zdravlje mozga. Razlog je glimfatički sustav – prirodni “čistač” mozga – koji je najaktivniji tijekom sna. On pomoću cerebrospinalne tekućine ispire toksine i proteine, uključujući beta-amiloid i tau, čije se nakupljanje povezuje s razvojem Alzheimerove bolesti.

Spavanje na boku (bez obzira jeste li okrenuti ulijevo ili udesno) omogućuje toj tekućini da učinkovitije cirkulira, dok spavanje na leđima ili trbuhu može ometati njezin protok. “Zamislite to kao iznošenje smeća”, objašnjava Fomčenko, “Ako ga dugo ostavljate, počinje se gomilati i stvarati probleme – isto vrijedi i za toksine u mozgu”. 

Osim što pomaže mozgu, spavanje na boku preporučuje se i zbog boljeg položaja kralježnice, manjih bolova u zglobovima i boljeg protoka krvi. Mali jastuk između koljena može dodatno pomoći pravilnom poravnanju kukova i leđa.

Stručnjaci klinike Mayo napominju da spavanje na leđima može pogoršati apneju u snu i bolove u vratu, dok je spavanje na trbuhu općenito najnezdravija opcija jer otežava disanje i opterećuje kralježnicu. Dakle, ako želite učiniti nešto dobro za svoj mozak i tijelo – pokušajte zaspati na boku.
