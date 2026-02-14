Priča o ljubavi i boli: Zašto za Valentinovo poklanjamo crvene ruže?

Stoljećima je crvena ruža bila simbol ljubavi, strasti i romantike. Nježni, ali trnoviti cvijet ima bogatu povijest kada je u pitanju njegova povezanost s dubokom intimnošću - osobito na Valentinovo. Ali, to je također amblem tajnovitosti. Potječući od drevne mitologije i rimskog osvajanja do tajnih brakova i diskretnih poruka, simbol ruže prošao je dug put kako bi postao glavni dio buketa za Valentinovo, piše Discover. Fosilni zapisi pokazuju da je ruža iznimno star cvijet, vjerojatno potječe iz središnje Azije od prije nekoliko desetaka milijuna godina. No, za poetičniju verziju njezina nastanka, pročitajte jednu od nekoliko drevnih priča koje govore o tome kako su ruže postale povezane s ljubavlju. Neke od najpoznatijih potječu iz grčke mitologije.

Prema grčkom pjesniku Anakreontu, bijela se ruža prvi put pojavila tijekom rođenja Afrodite, božice ljubavi; a od njezine su krvi ruže kasnije postale crvene. Boginja je otkrila zavjeru protiv svog ljubavnika Adonisa, kojeg će tijekom lova okrznuti vepar. Zasjekavši nogu na nekoliko ružinih trnova dok je trčala da ga upozori, mrlje krvi poprskale su bijele latice i obojile ih u crveno. Nažalost, stigla je do Adonisa prekasno i on je umro od rane na nozi. Druga legenda kaže da je Afroditin sin Eros — po kojem je ona nazvala cvijeće promijenivši samo jedno slovo njegovog imena — kasnije poklonio ružu Harpokratu, bogu šutnje, kako bi podmitio njegovu tajnovitost zbog Afroditine indiskrecije.

Zašto poklanjamo crvene ruže na Valentinovo?

Dok je ruža uvijek bila simbol ljubavi, priča o Erosu koji je podmitio Harpokrata da šuti o Afroditinim poslovima također ju je povezivala s tajnom. Zapravo, mit je postao toliko popularan u starom Rimu da su vlasnici kuća slikali ruže na svojim stropovima kao pokazatelj da 'ono što se kaže u ovoj kući ostaje u ovoj kući'. Od gostiju se očekivalo da budu diskretni u vezi svega što se izgovori sub rosa, latinski za 'ispod ruže'.

Kad se kršćanstvo počelo širiti, biblijske priče uključivale su ruže. Za Djevicu Mariju, simbol ljubavi i čistoće, kažu da je okrunjena ružama bez trnja jer je bez grijeha. I Katolička crkva često kiti ispovjedaonice ružama kao znak povjerljivosti tijekom ispovijedi.

Od kršćanskog mučenika, svetog Valentina, dobili smo moderniziranu verziju Valentinova. Legenda kaže da je rimski svećenik prkosio caru Klaudiju II. i vjenčao mlade parove na tajnim kršćanskim vjenčanjima kako bi muškarci mogli napustiti vojsku. Sveti Valentin je osuđen na smrt - ali prije nego što je umro, napisao je poruku tamničarevoj kćeri u kojoj je pisalo: 'Od vašeg Valentina'. Iako postoji nekoliko povijesnih referenci na svetog Valentina, ideja o Valentinovu kao proslavi ljubavi postoji još od 14. stoljeća.

Značenje crvenih ruža na Valentinovo

Kako se slavlje Valentinova udaljavalo od svojih vjerskih korijena, ruže su se i dalje koristile kao oblik tajnog jezika. Tijekom viktorijanskog doba cvijeće je poprimilo različita značenja i poruke. Boja ruža također je bila važna - a ti simboli vrijede i danas. Crvene ruže su simbol ljubavi i strasti. Žute ruže simboliziraju prijateljstvo. Narančaste ruže simboliziraju želju. I ružičaste ruže simboliziraju zahvalnost.