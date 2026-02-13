Profesionalni uvijač za kosu za obojenu kosu - savršene kovrče uz maksimalnu zaštitu

Otkrijte ultimativno iskustvo stiliziranja uz naš profesionalni uvijač za kosu, posebno prilagođen potrebama obojene kose.

Zahvaljujući jasnim i jednostavnim postavkama, omogućuje potpunu kontrolu nad temperaturom kako biste postigli savršene kovrče bez oštećenja i isušivanja vlasi.

S iznimno dugom cijevi od 160 mm te keramičkim premazom obogaćenim turmalinom, uvijač ravnomjerno raspoređuje toplinu, pružajući kosi prirodan sjaj i dugotrajan, svilenkast izgled.

Foto: Revlon

Opremljen je TruGuard™ sustavom s 4 unaprijed definirane temperature, osmišljenim kako bi dodatno zaštitio intenzitet boje i zdravlje vaše obojene kose, čak i pri čestom stiliziranju.

Uz okretni kabel duljine 1,8 m, zaboravite na zapetljavanje i uživajte u brzom, jednostavnom i profesionalnom oblikovanju frizure kod kuće.