Danas je Galentinovo: Evo kako ga možete proslaviti s prijateljicama
Galentinovo, poznato i kao Galentine’s Day, obilježava se 13. veljače i posvećeno je slavljenju ženskih prijateljstava. To je prilika da žene posvete vrijeme svojim prijateljicama, razmijene male poklone, zajednički se druže i jednostavno iskažu zahvalnost i ljubav prema važnim ženama u svom životu.
Galentinovo je postalo fenomen pop kulture s epizodom TV komedije "Parkovi i rekreacija" iz 2010. koja je slavila ženska prijateljstva oko Valentinova. Lik koje glumi Amy Poehler, Leslie Knope, okupila je svoje prijateljice 13. veljače. "Što je Galentinovo? Oh, to je samo najbolji dan u godini", rekla je Knope. Ako želite pokazati svoju zahvalnost ženama koje vam uvijek čuvaju leđa, evo nekoliko načina da ih obasipate ljubavlju ovog Galentinova, piše Lifeway Women.
Isprobajte novi hobi: Otkrijte svoju kreativnu stranu - slikanje, izradu keramike, izradu tjestenine ili bilo koju drugu radionicu koju ste željele isprobati s prijateljicama. Ili jednostavno očistite kuhinjski stol i napravite DIY večer kod kuće.
Podijelite čokolade i čestitke: Prisjetite se vremena kada ste dijelile čokoladice, slatkiše i čestitke u školi. Spojite omiljene slatkiše svojih prijateljica, dodajte poruku i napravite male personalizirane poklone za Galentinovo.
Proslavite sve žene u svom životu: Dok pravite planove sa ženama s kojima se družite od srednje škole ili koje ste upoznali na fakultetu ili poslu, ne zaboravite nevjerojatne žene koje vam uljepšavaju život: vašu mamu, bake, sestre, tete, rođakinje, susjede i druge.