Danas se slavi Valentinovo: Znate li kako je sve počelo?

Danas se slavi Valentinovo ili Dan zaljubljenih. Spomendan je to na svetoga Valentina koji se diljem svijeta obilježava 14. veljače. Bez obzira na to što većina smatra da je Valentinovo postalo komercijalizirani blagdan njegova svrha je iskazivanje ljubavi na brojne načine. Sv. Valentin bio je prvi biskup grada Terni u Umbriji, stotinjak kilometara od Rima; za vrijeme pape Viktora I. , za biskupa ga je zaredio drugi znameniti umbrijski biskup i svetac, sv. Felicijan. U doba svog biskupskog ređenja 197. godine, Valentin je imao svega 22 godine. Mučeničku smrt pretrpio je sa 63 godine. Pokopan je na mjestu gdje je u 14. stoljeću podignuta crkva.

Postoji nekoliko teorija o nastanku Valentinova. Jedna od najstarijih teorija dolazi još iz doba starog Rima za vrijeme vladavine Klaudija I. Zbog tadašnjih ratova car Klaudije dao je naredbu koja je vojnicima zabranjivala ženidbu i bilo kakvo stupanje u veze jer se smatralo da oni tada neće htjeti ići u ratove koji su dolaziti.

Vojnicima bi tada na prvom mjestu bili obitelj i djeca, a ne ratovi koji bi ih koštali njihovih života. Jedan od začetnika današnjeg blagdana bio je i svećenik Valentin koji je poticao ljubav, slogu i zajedništvo među ljubavnim parovima. Iako su se svi stanovnici morali pridržavati carevih naredbi, svećenik Valentin se na njih oglušio te je unatoč njegovoj zabrani odlučio sklapati brakove između ljudi koji su to željeli.

Upravo na dan zaljubljenih, 14. veljače svećenik Valentino je otkriven, ulovljen i bačen u tamnicu.Kao i većina blagdana, i Valentinovo je u suvremenom svijetu postalo komercijalizirano, ali ovaj dan važan je da nas podsjeti koje su to istinske vrijednosti ljubavi i da na ovaj dan posvetimo malo više ljubavi i pažnje svojim bližnjima jer to je ono najljepše što možemo iz srca darovati.