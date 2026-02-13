Ovo je pet suptilnih znakova da ćete imati srčani udar: Većina ljudi ignorira upozorenja

Kad pomislimo na srčani udar, većini je prva asocijacija iznenadna, probadajuća bol u prsima. No, stvarnost je često drugačija. Iako je nelagoda u prsima i dalje najčešći simptom, mnogi srčani udari počinju polako, s blagim i nejasnim znakovima koji se mogu pojavljivati danima, pa čak i tjednima prije samog događaja. Procjenjuje se da je čak jedan od pet srčanih udara "tih", što znači da osoba nije ni svjesna što se dogodilo dok se šteta na srcu ne otkrije kasnije, tijekom rutinskog pregleda. Problem je u tome što ljudi odgađaju traženje pomoći jer njihovi simptomi ne odgovaraju onome što smatraju "pravim" srčanim udarom, a minute su u takvim situacijama presudne.

Jedan od najčešćih, a ujedno i najviše zanemarenih ranih znakova jest neobjašnjiv i ekstreman umor. Ne radi se o uobičajenoj iscrpljenosti nakon napornog tjedna, već o iznenadnom, preplavljujućem osjećaju malaksalosti koji se ne popravlja ni nakon odmora. Mnogi pacijenti koji su preživjeli srčani udar kasnije se prisjećaju kako su se u danima koji su mu prethodili osjećali potpuno iscrpljeno, kao da im i najjednostavnije radnje, poput namještanja kreveta ili odlaska do trgovine, predstavljaju golem napor. Do ovoga dolazi jer srce, zbog smanjenog protoka krvi, mora raditi pojačano kako bi pumpalo krv kroz tijelo, što crpi svu energiju. Ovaj simptom osobito je čest kod žena, koje ga često pripisuju hormonalnim promjenama ili stresu.

Drugi podmukli signal jest nelagoda koja se ne javlja u prsima, već u drugim dijelovima gornjeg dijela tijela. Mnogi ne znaju da se bol povezana sa srčanim udarom može manifestirati kao pritisak ili tupa bol u donjoj čeljusti, vratu, ramenima, leđima (posebice između lopatica) ili čak u trbuhu. Često se osjećaj širi iz prsa, no ponekad se javlja izolirano, zbog čega ga ljudi pogrešno tumače kao zubobolju, istegnuti mišić ili ukočenost. Razlog tomu su isprepleteni živčani putovi koji mozgu šalju zbunjujuće signale o izvoru boli. Ako primijetite neobičnu bol u gornjem dijelu tijela koja dolazi i odlazi ili se pojačava s naporom, to je znak za uzbunu.

Simptomi koji podsjećaju na probavne smetnje također su jedan od klasičnih znakova koje ljudi masovno ignoriraju. Mučnina, osjećaj težine u želucu, povraćanje ili bol nalik na žgaravicu mogu biti rani pokazatelji nadolazećeg srčanog udara, pogotovo kod žena. Budući da srce i probavni sustav dijele živčane veze, tijelo ponekad ne može razlikovati srčane probleme od želučanih. Mnogi će posegnuti za antacidima ili pričekati da "prođe", no ako se ovi simptomi jave iznenada, bez očitog razloga povezanog s hranom, i praćeni su znojenjem ili vrtoglavicom, nužno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Znakovi koje je lako previdjeti

Uz već navedene, dva vrlo česta, a često zanemarena simptoma su iznenadna kratkoća daha i vrtoglavica. Ako ostanete bez zraka dok obavljate jednostavne aktivnosti koje vam inače ne predstavljaju problem, poput penjanja uz nekoliko stuba ili hodanja po stanu, to može biti znak da vaše srce ne pumpa krv dovoljno učinkovito. Zbog toga se tekućina može nakupljati u plućima, što otežava disanje. Kratkoća daha može se pojaviti sa ili bez boli u prsima. Slično tome, iznenadna vrtoglavica, ošamućenost ili osjećaj da ćete se onesvijestiti mogu signalizirati da mozak ne dobiva dovoljno krvi bogate kisikom. Ako vas uz to oblije hladan znoj, iako niste fizički aktivni, vaše je tijelo pod ekstremnim stresom i šalje jasan signal za uzbunu.

Stručnjaci naglašavaju da je kod srčanog udara vrijeme ključno. Brza reakcija može spriječiti ili značajno ograničiti oštećenje srčanog mišića. Lijekovi za razbijanje ugrušaka najučinkovitiji su ako se primijene unutar prvog sata od početka simptoma. Zato je presudno pozvati hitnu pomoć, a ne pokušavati se samostalno odvesti u bolnicu. Medicinski tim može započeti s terapijom već na putu do bolnice, što drastično povećava šanse za preživljavanje. Čak i ako niste sigurni radi li se o srčanom udaru, uvijek je bolje provjeriti. Ignoriranje suptilnih signala koje vam tijelo šalje može imati fatalne posljedice.