Ovo su šokantne posljedice lošeg sna – a svi ih ignoriramo

San je možda najjednostavnija stvar koju svi radimo, a ipak jedna od najvažnijih za naše zdravlje. Dok spavamo, tijelo se obnavlja, mozak sortira informacije, a mi se budimo spremni za novi dan. No, u užurbanom načinu života san je često prva stvar na kojoj štedimo – i upravo to može biti pogreška koja nas skupo košta.

Stručnjaci preporučuju 7 do 9 sati sna za odrasle osobe. Ipak, nije svejedno ni kada spavamo – kvaliteta sna često ovisi o tome idemo li leći u isto vrijeme i budimo li se redovito. Nerijetko se dogodi da “odspavamo” deset sati, a i dalje se osjećamo iscrpljeno – razlog je u lošoj kvaliteti sna, čestim buđenjima ili poremećajima ritma.

Što se događa dok spavamo?

Tijelo se obnavlja – stanice popravljaju oštećenja, jača imunološki sustav.

Mozak sortira uspomene – tijekom sna obrađujemo informacije koje smo prikupili tijekom dana.

Hormon sreće raste – dobar san povećava razinu serotonina i smanjuje stres.

Nedostatak sna ne znači samo da ćete biti mrzovoljni. Povezan je s problemima s koncentracijom, oslabljenim imunitetom, povećanim rizikom od debljanja, pa čak i srčanih bolesti. Dugoročno, tijelo pamti svaki neprospavani sat.

Kako poboljšati kvalitetu sna?

Idite u krevet i budite se u isto vrijeme, čak i vikendom.

Isključite ekrane barem sat vremena prije spavanja.

Stvorite malu rutinu – čaj od kamilice, tuš ili lagano istezanje mogu biti signal tijelu da je vrijeme za odmor.

Održavajte sobu hladnom i zamračenom.

San nije luksuz nego osnovna potreba. Ako se želite osjećati bolje, izgledati svježije i imati više energije – počnite od najjednostavnijeg: osigurajte sebi kvalitetnih osam sati sna.