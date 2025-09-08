Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
spavate li dovoljno?

Ovo su šokantne posljedice lošeg sna – a svi ih ignoriramo

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
08.09.2025.
u 21:00

San nije luksuz nego osnovna potreba.

San je možda najjednostavnija stvar koju svi radimo, a ipak jedna od najvažnijih za naše zdravlje. Dok spavamo, tijelo se obnavlja, mozak sortira informacije, a mi se budimo spremni za novi dan. No, u užurbanom načinu života san je često prva stvar na kojoj štedimo – i upravo to može biti pogreška koja nas skupo košta.

Stručnjaci preporučuju 7 do 9 sati sna za odrasle osobe. Ipak, nije svejedno ni kada spavamo – kvaliteta sna često ovisi o tome idemo li leći u isto vrijeme i budimo li se redovito. Nerijetko se dogodi da “odspavamo” deset sati, a i dalje se osjećamo iscrpljeno – razlog je u lošoj kvaliteti sna, čestim buđenjima ili poremećajima ritma.

Što se događa dok spavamo?

  • Tijelo se obnavlja – stanice popravljaju oštećenja, jača imunološki sustav.
  • Mozak sortira uspomene – tijekom sna obrađujemo informacije koje smo prikupili tijekom dana.
  • Hormon sreće raste – dobar san povećava razinu serotonina i smanjuje stres.

Nedostatak sna ne znači samo da ćete biti mrzovoljni. Povezan je s problemima s koncentracijom, oslabljenim imunitetom, povećanim rizikom od debljanja, pa čak i srčanih bolesti. Dugoročno, tijelo pamti svaki neprospavani sat.

Kako poboljšati kvalitetu sna?

  • Idite u krevet i budite se u isto vrijeme, čak i vikendom.
  • Isključite ekrane barem sat vremena prije spavanja.
  • Stvorite malu rutinu – čaj od kamilice, tuš ili lagano istezanje mogu biti signal tijelu da je vrijeme za odmor.
  • Održavajte sobu hladnom i zamračenom.

San nije luksuz nego osnovna potreba. Ako se želite osjećati bolje, izgledati svježije i imati više energije – počnite od najjednostavnijeg: osigurajte sebi kvalitetnih osam sati sna.

Ove namirnice mogu uzrokovati probleme sa spavanjem, tvrde doktori
1/8
Ključne riječi
srčane bolesti zdravlje san spavanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još