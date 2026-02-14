FOTO Obilježio je cijelu jednu generaciju, a tešku dijagnozu dugu je držao u krugu obitelji

Glumac James Van Der Beek preminuo je u srijedu u 48. godini života nakon borbe s teškom bolesti.
Glumac James Van Der Beek preminuo je u srijedu u 48. godini života nakon borbe s teškom bolesti.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Share
Podijeli
Glumac koji je obilježio cijelu jednu generaciju kao osjećajni i nesigurni Dawson Leery, borio se s karcinomom debelog crijeva. 
Glumac koji je obilježio cijelu jednu generaciju kao osjećajni i nesigurni Dawson Leery, borio se s karcinomom debelog crijeva. 
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Share
Podijeli
Van Der Beeku je dijagnosticiran treći stadij raka debelog crijeva još u kolovozu 2023. godine, no glumac je tu informaciju dugo čuvao u krugu obitelji. S javnošću ju je podijelio tek u studenom 2024. godine, uoči sudjelovanja u humanitarnom televizijskom specijalu "The Real Full Monty", gdje je s drugim slavnim osobama skidao odjeću kako bi podigao svijest o važnosti preventivnih pregleda.
Van Der Beeku je dijagnosticiran treći stadij raka debelog crijeva još u kolovozu 2023. godine, no glumac je tu informaciju dugo čuvao u krugu obitelji. S javnošću ju je podijelio tek u studenom 2024. godine, uoči sudjelovanja u humanitarnom televizijskom specijalu "The Real Full Monty", gdje je s drugim slavnim osobama skidao odjeću kako bi podigao svijest o važnosti preventivnih pregleda.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Rođen u Connecticutu 1977. godine, Van Der Beek je u djetinjstvu bio više zainteresiran za sport nego za umjetnost. Međutim, teški potres mozga koji je zadobio u nesreći na nogometu prisilio ga je na jednogodišnju pauzu od sporta, što ga je usmjerilo prema glumi.
Rođen u Connecticutu 1977. godine, Van Der Beek je u djetinjstvu bio više zainteresiran za sport nego za umjetnost. Međutim, teški potres mozga koji je zadobio u nesreći na nogometu prisilio ga je na jednogodišnju pauzu od sporta, što ga je usmjerilo prema glumi.
Foto: AFF/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Prvu veliku ulogu dobio je u školskoj produkciji mjuzikla "Briljantin", a s petnaest godina već je s majkom odlazio u New York tražeći agenta.
Prvu veliku ulogu dobio je u školskoj produkciji mjuzikla "Briljantin", a s petnaest godina već je s majkom odlazio u New York tražeći agenta.
Foto: Billy Bennight
Share
Podijeli
Njegov veliki proboj dogodio se 1997. godine kada je dobio glavnu ulogu u seriji "Dawson’s Creek". Serija je preko noći postala globalni fenomen, a James, koji je s dvadeset godina glumio petnaestogodišnjaka, postao je idol tinejdžera diljem svijeta.
Njegov veliki proboj dogodio se 1997. godine kada je dobio glavnu ulogu u seriji "Dawson’s Creek". Serija je preko noći postala globalni fenomen, a James, koji je s dvadeset godina glumio petnaestogodišnjaka, postao je idol tinejdžera diljem svijeta.
Foto: Collin Xavier/Image Press Agency
Share
Podijeli
Slava je stigla naglo i bila je, kako je kasnije priznao, zastrašujuća i mnogima je upravo to tome obilježio mladenaštvo.
Slava je stigla naglo i bila je, kako je kasnije priznao, zastrašujuća i mnogima je upravo to tome obilježio mladenaštvo.
Foto: Collin Xavier/Image Press Agency
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: PA/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: PA/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: PA/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: PA/Pixsell
Share
Podijeli

Ne propustite

1/