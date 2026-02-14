FOTO Obilježio je cijelu jednu generaciju, a tešku dijagnozu dugu je držao u krugu obitelji

Van Der Beeku je dijagnosticiran treći stadij raka debelog crijeva još u kolovozu 2023. godine, no glumac je tu informaciju dugo čuvao u krugu obitelji. S javnošću ju je podijelio tek u studenom 2024. godine, uoči sudjelovanja u humanitarnom televizijskom specijalu "The Real Full Monty", gdje je s drugim slavnim osobama skidao odjeću kako bi podigao svijest o važnosti preventivnih pregleda.
Rođen u Connecticutu 1977. godine, Van Der Beek je u djetinjstvu bio više zainteresiran za sport nego za umjetnost. Međutim, teški potres mozga koji je zadobio u nesreći na nogometu prisilio ga je na jednogodišnju pauzu od sporta, što ga je usmjerilo prema glumi.
Njegov veliki proboj dogodio se 1997. godine kada je dobio glavnu ulogu u seriji "Dawson’s Creek". Serija je preko noći postala globalni fenomen, a James, koji je s dvadeset godina glumio petnaestogodišnjaka, postao je idol tinejdžera diljem svijeta.