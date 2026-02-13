Stručnjaci su izdali upozorenje uoči Valentinova: Ovih pet biljaka može biti opasno za pse i mačke
Za Valentinovo mnogi daruju cvijeće da bi pokazali ljubav i pozornost, no neke od najpopularnijih biljaka mogu biti opasne za kućne ljubimce. Iako izgledaju bezopasno i ukrasno, određene vrste cvijeća mogu uzrokovati trovanje kod pasa i mačaka, pa bi vlasnici trebali biti oprezni pri odabiru buketa. Prema dobrotvornoj organizaciji za životinje Blue Cross, neke uobičajene vrtne i sobne biljke mogu uzrokovati samo želučane tegobe, dok druge mogu uzrokovati ozbiljnije probleme, posebno ako ih ljubimci pojedu u velikim količinama.
"Iako će većina pasa izbjegavati jesti opasne biljke, drugi će biti znatiželjniji, posebno mladi psi ili štenci. Budući da psi imaju tendenciju istraživati svijet ustima, mogu biti u opasnosti od lizanja, žvakanja ili jedenja otrovne biljke", upozorili su iz organizacije. S Valentinovom pred vratima i mnogim ljudima koji daruju i primaju cvijeće, važno je biti svjestan koje biljke treba izbjegavati unositi u dom u kojem žive ljubimci, piše Daily Express.
Tulipani: "Tulipani mogu iritirati usta i želudac vašeg psa ako ih pojede. Većina pasa će iskusiti samo slinjenje, povraćanje i proljev, ali problemi sa srcem i otežano disanje također su znakovi ozbiljnijih slučajeva trovanja tulipanima. Lukovice su najotrovniji dio biljke i treba ih držati izvan dohvata vašeg psa", objasnili su stručnjaci. Tulipani su također otrovni za mačke, stoga je važno držati ovo cvijeće podalje od kućnih ljubimaca.
Ljiljani: Prema Purini, mnogi ljiljani sadrže netopljive kristale kalcijevog oksalata ili srčane glikozide koji su vrlo otrovni za pse i mogu uzrokovati iritaciju. "Iz tog razloga, bolje je spriječiti nego liječiti i izbjegavati ljiljane i u domu i u vrtu. Ako dobijete buket koji sadrži ljiljane, stavite ga izvan dohvata svog psa i kada ljiljani uvenu, sigurno ih zbrinite", savjetovali su iz Blue Crossa. Ako imate mačku, onda je tulipane najbolje potpuno držati izvan kuće jer će mačke često skakati da bi dohvatile cvijeće.
Narcisi: Stručnjaci su rekli da su narcisi otrovni za pse ako pojedu cvijeće ili lukovice ili ako piju vodu iz vaze u kojoj stoje narcisi. Lukovice su često najotrovniji dio narcisa jer su tu toksini najkoncentriraniji. Simptomi trovanja narcisima mogu uključivati bol u želucu i povraćanje, a možete primijetiti i da je pas vrlo pospan i nesiguran na nogama. Pas koji je otrovan narcisima može imati i napadaje.
Amarilis: Amarilis su jarko obojene biljke koje prirodno cvjetaju tijekom proljeća, ali se često koriste u buketima zahvaljujući svojoj prekrasnoj crvenoj boji. Prema Blue Crossu, svi dijelovi biljke su otrovni za pse i treba ih držati izvan njihova dohvata.