Spavate u ovom položaju? To bi mogao biti znak da imate smrtonosno zatajenje srca

Liječnica je upozorila da bi određeni položaj spavanja mogao biti znak smrtonosnog zatajenja srca. Zatajenje srca znači da srce nije u stanju pravilno pumpati krv po tijelu. Simptomi se mogu razviti vrlo brzo ili postupnije tijekom tjedana ili mjeseci, ali u svakom slučaju, važno je potražiti liječničku pomoć ako mislite da postoji problem, prenosi LADbible.

Liječnica je objasnila koji je to čest znak zatajenja koji se može pojaviti dok idete na spavanje, a koji biste lako mogli propustiti. Kardiologinja dr. Rosie Godeseth, rekla je da, iako simptomi mogu varirati, nešto na što treba obratiti pozornost je poteškoća sa spavanjem u ležećem položaju. "Ponekad će ljudi osjetiti nakupljanje tekućine u plućima što može otežati disanje dok leže. Ako tijekom spavanja morate biti naslonjeni na jastuke ili se budite bez daha, rezervirajte termin kod liječnika koji vam može preporučiti ispitivanje spavanja ili testove rada srca", objasnila je kardiologinja.

Simptom zatajenja srca je nedostatak zraka nakon aktivnosti ili čak dok se odmarate. To je uzrokovano nakupljanjem tekućine u plućima, pa, kako je Godeseth rekla, to otežava ravno ležanje. Ostali glavni simptomi zatajenja srca mogu uključivati ​​osjećaj umora većinu vremena i iscrpljujuće vježbanje, osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice te otečene gležnjeve i noge.

Iako se može pojaviti u bilo kojoj dobi, zatajenje se najčešće javlja kod starijih ljudi. Godeseth smatra da je vrijedno napraviti neke velike promjene u načinu života sada da bi vam kasnije bilo bolje. Kardiologinja je objasnila da zdrava, uravnotežena prehrana, kao i redovita tjelesna aktivnost i izbjegavanje duhana može smanjiti rizik od zatajenja srca.

"Važno je ne pretpostaviti da je zdravlje srca nešto o čemu bi se trebalo razmišljati ili na što bi se trebalo usredotočiti tek kada odrastete jer akcije koje danas poduzimamo uvelike doprinose sprječavanju bolesti u budućnosti. Zapravo, 80 posto slučajeva srčanih bolesti i moždanih udara može se spriječiti", objasnila je. Dakle, sljedeći put kad idete u krevet, provjerite možete li udobno disati bez podupiranja jastuka. Ako je odgovor ne, možda bi se isplatilo otići na pregled. Bolje spriječiti nego liječiti!