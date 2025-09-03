Doktor otkriva prvi znak da ste počeli nakupljati kilograme: Uočljiv je prije sala na trbuhu

Zaboravite na “šlaufiće” na trbuhu ili celulit na nogama kao prve pokazatelje viška kilograma. Prema američkom liječniku i znanstveniku dr. Williamu Liju, nakupljanje masnoće najprije postaje vidljivo na – jeziku. Ovo iznenađujuće otkriće podijelio je u razgovoru s motivacijskom govornicom Mel Robbins, a isječak intervjua na TikToku prikupio je više od 3,5 milijuna pregleda.

Dr. Li objašnjava da se jezik sastoji od tri dijela – vrha, mišićave sredine i stražnjeg dijela, koji je poput “jastuka” i u velikoj mjeri građen od masnog tkiva. Upravo taj stražnji dio, kaže on, jedno je od prvih mjesta gdje se pojavljuje visceralna masnoća kod debljanja. Posljedica? Hrkanje. “Kada se nakupi masnoća, stražnji dio jezika tijekom sna se opusti i može blokirati dišne puteve. To uzrokuje hrkanje, frktanje i prekide disanja”, pojasnio je dr. Li.

Istraživanja su pokazala da pretili ljudi koji pate od opstruktivne apneje u snu imaju značajno više masnoće na jeziku nego osobe bez tog poremećaja. Apneja u snu nije bezazlena – neliječena može povećati rizik od bolesti srca, moždanog udara, dijabetesa, depresije, pa čak i prerane smrti.

Studija iz 2020. pratila je 67 pretilih pacijenata koji su izgubili 10% tjelesne težine. Njihovi simptomi apneje poboljšali su se za čak 31%, a najvažniji razlog bio je – smanjenje masnoće na jeziku. “Što je jezik bio tanji, to se apneja više ublažavala”, naglasio je Richard Schwab, autor studije s Penn Medicine.

Čak i bez dijagnoze apneje, iznenadno hrkanje ili frktanje tijekom noći može biti prvi signal da se nakuplja masnoća u tijelu – i to prije nego što se vidi na vagi ili u ogledalu. Stručnjaci poručuju: prepoznati problem na vrijeme ključno je za prevenciju. Sprječavanje pretilosti uvijek je jednostavnije nego borba s njom kada već nastupi.