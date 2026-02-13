Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zanimljivo

Istraživanje pokazalo: Ovo je idealan broj seksualnih partnera!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
13.02.2026.
u 23:27

Broj prijašnjih partnera utječe na to kako nekoga doživljavaju drugi ljudi i može imati veliki utjecaj na to hoće li ga potencijalni partner procijeniti kao materijal za vezu ili odbaciti.

Studija objavljena u Journal of Sex Research otkiva kako i muškarci i žene imaju slične standarde prilikom ulaska u ljubavne odnose. Tako su svi oprezni oko ulaženja u odnos s nevinim osobama, ali ne žele niti vezu s promiskuitetnim osobama. Što više seksualnih partnera imaš, to te čini manje privlačnim, pokazalo se, piše Independent

U istraživanju se pokazalo i da ljudi više seksualnih partnera smatraju većim potencijalom za prenošenje spolnih bolesti ili misle da ta osoba ima naviku varanja. U istraživanju je sudjelovalo 188 ispitanika, od kojih su 104 bile žene, a ispalo je da su muškarci manje oštri oko ženinog broja partnera ako traže površnu romansu. S druge strane, žene iznimno odbija kada muškarac ima više od šest partnerica, a muškarce odbija kada žena ima više od 11 partnera. Za oba spola vrijedi da im je idealan broj partnera prije njih samih ne veći od tri.

“Suprotno ideji da je muški promiskuitet bolje prihvaćen od ženskog, svi prisutni su izrazili da ne žele biti s nekim tko je imao previše seksualnih partnera”, rekao je psiholog Steve Stewart-Williams.

Izvještaj pokazuje da su muškarci više od žena skloni biti s nekim tko je nevin ili ima minimalan broj seksualnih partnera. Ispitanici su pokazali kako i muškarci i žene preferiraju dvije duge veze ili tri kratke prije njih. Ironično, oni koji su sudjelovali u studiji nisu dorasli vlastitim standardima. Prosječan broj njihovih bivših partnera kod žena je iznosio 5.8, a kod muškaraca 8.4.
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!