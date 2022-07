Stručnjaci upozoravaju: Ove stvari nikada ne biste trebali spremati u zamrzivač!

Uz porast troškova života, svi tražimo načine za uštedu, a kuhanje na veliko i zamrzavanje hrane odličan je način za to. Zamrzivač je idealan način da produžite vijek trajanja svoje hrane i izbjegnete previše otpada. No, kako prenosi The Sun, postoje ograničenja u pogledu namirnica koje možete pohraniti u zamrzivač. Evo nekoliko stvari koje ne mogu preživjeti temperature ispod nule.

Jaja

Zamrzavanje cijelog jajeta je velika pogreška pa ako ste ih kupili na veliko, morat ćete se pobrinuti da ih pojedete prije nego što se pokvare. Sirova jaja će se proširiti u zamrzivaču, uzrokujući pucanje ljuske. Ako ih stvarno trebate pohraniti dulje, možete ih razbiti, umutiti i zamrznuti u hermetički zatvorenoj vrećici.

Odmrznuto meso

Zamrzavanje mesa nije problem, ali ne možete zamrznuti meso koje je već odmrznuto. To bi moglo biti opasno, a ponovno zamrzavanje pogoršava teksturu mesa.

Kremasta jela

Ako vam je ostalo pirea od cvjetače, bolje ga pojedite sljedeći dan jer to jelo nažalost ne možete držati u zamrzivaču. Sve što je na bazi vrhnja može se odvojiti ili zgrušati kada se čuva u zamrzivaču - to ne znači da nije sigurno, samo da uopće nije ukusno.

Vino

Stručnjaci za vina uvijek će vam reći da vino nikada ne stavljate u zamrzivač. Umjesto toga vratite čep i pohranite ga u hladnjak, ovo bi vam trebalo kupiti tri do pet dana da popijete ostatak. No, možete ga zamrznuti i tek kad se opet otopi na sobnoj temperaturi, bit će dobar samo za kuhanje, a ne za piće.

Majoneza

U majonezu su pomiješani jaje i ulje. Ne smiju se zamrzavati jer će se samo odvojiti, ostavljajući vam ogromnu staklenku ulja i jaja.

