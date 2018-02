Rekli joj da ima poremećaj prehrane, nakon dvije godine otkrili šokantnu dijagnozu

Kada je Britanka Cerys Head u godini dana izgubila više od 50 kilograma, liječnici su joj rekli da ima poremećaj u prehrani, no ona je imala drukčiji osjećaj. To se pokazalo točnim kada je dvije godine nakon toga dobila pravu dijagnozu.

Kada je naglo smršavjela, preplašila se jer je kilograme izgubila brže nego što je htjela. 'U životu sam se uvijek držala zdrave prehrane, čak i prije nego što sam odlučila da želim smršavjeti. No, kada sam počela drastično gubiti kilograme, to mi je bio šok i nisam znala što se događa', ispričala je Cerys i dodala kako su svi primijetili da se nešto s njom događa te su bili zabrinuti za njezino zdravlje, čak i profesori u školi, piše Mirror.

Rekla je kako ni njezinoj majci nije bilo jasno što se događa i da ju je često pitala kako se osjeća. ''Rekla bih joj da sam dobro, no osjećala sam veliki umor koji sam pripisivala napornom danu u školi i ispitima. Također, bilo mi je cijelo vrijeme hladno'', rekla je.

Cerys je imala i velikih problema sa spavanjem te bi se budila nekoliko puta tijekom noći. Zbog svega toga potražila je liječničku pomoć. ''Liječnik me ispitivao oko mog načina života i prehrane i čini se da je propustio druge simptome, što je dovelo do pogreške'', istaknula je. Ispričala je da joj je liječnik savjetovao da pokuša jesti više i nositi topliju odjeću te da dovoljno spava i pije vode. Prema njihovu objašnjenju, hladno joj je bilo jer je brzo izgubila mnogo kilograma.

Cerys se držala liječnikovih savjeta, no i dalje se borila sa svim simptomima. ''To je bilo frustrirajuće za mog dečka jer sam tijekom dana spavala, stalno se žalila na to da mi je hladno i da trebam ići negdje gdje je toplije, iako je bilo toplo proljeće. Patio je i moj društveni život, nisam išla na tulume, čak ni izlazila iz svoje sobe'', opisala je Cerys i dodala da je često znala sjediti omotana pokraj grijalice.

Na još jednoj liječničkoj provjeri na fakultetu još su jednom propustili prave simptome. Nakon nekog vremena Cerys je na vratu iskočila kvrga veličine loptice za golf koja je nastavila rasti i mijenjati oblik. Kada je otišla liječniku specijalistu, konačno je dobila pravu dijagnozu, imala je rijedak oblik raka štitnjače.

Nakon dijagnoze djevojka je prošle dvije operacije, u prvoj su joj uklonili kvrgu, a u drugoj su uklonili rak. Zbog toga ima veliki rez oko vrata, no srećom, sada se od svega oporavila. ''Osjećala sam se kao da me pregazilo nekoliko vlakova i kruzer. Nisam mogla samostalno raditi jednostavne radnje, željela sam svoj život natrag'', ispričala je svoje osjećaje nakon operacije i dodala da se dvije godine nakon operacije oporavila. ''Jača sam, samouvjerenija i spremnija na životne izazove'', poručila je Cerys.

Pogledajte i galeriju: Ovo su najčešći simptomi raka koje ne smijete ignorirati