Selo bez mobitela i interneta u kojem goste uspavljuje mir, a bude ptice i kukurikanje pijetla

Dalje od glavnih prometnica i većih mjesta i gradova, u područjima koje još uvijek krasi očuvani okoliš, a čovjek živi u skladu s prirodom, počela su nicati etno-sela. Stara Kapela, smještena u srcu Brodsko-posavske županije, u maloj kotlini između pitomih brežuljaka poseban je biser ruralnog turizma.

Topli čaj i bakini kolači

Navečer vas uspavljuje tišina i mir. Ujutro vas kroz prozor budi pjev ptica i kukurikanje pijetla. Ne truba automobila ili zvonjava mobitela, jer u eko-etnoselu Stara Kapela mobiteli i internet nemaju signala. Priča je to o Staroj Kapeli, malom slavonskom selu smještenom u zagrljaju Požeške gore, udaljenom tridesetak kilometara od Nove Gradiške i pedesetak od Slavonskog Broda.

– U Staroj Kapeli nema ni mobitela ni interneta, ali mi to i ne želimo. Naše selo je oaza mira, mjesto za odmor i uživanje, opuštanje od užurbane svakodnevice. To je živa priroda s bogatim biljnim i životinjskim svijetom, voćnjacima u kojima ćete uživati u ukusnim ekološkim trešnjama, šljivama i jabukama koje zovu da ih uberete – kaže Antun Staklarević, član Poljoprivredne braniteljske zadruge Stara Kapela i vlasnik imanja “Tunjina kuća”.

On svojim gostima nudi buđenje u starome drvenom ali udobnom krevetu, topli čaj i fine bakine kolačiće. Tu je i karirani stolnjak, starinsko posuđe, cvrkut ptica, žubor potoka, miris svježe pokošene trave, tišina i mir.

Vođeni ljubavlju prema zavičaju i mjestu u kojem su rođeni njihovi djedovi i pradjedovi, mještani su svoje selo predstavili na drukčijoj, specifičnoj osnovi, poštujući tradicionalnu slavonsku arhitekturu, kulturne vrijednosti i običaje.

Posjetitelji ondje mogu razgledati zanimljivu ekološku zbirku s više od 400 eksponata, koračati sokakom starih zanata te uživati u prezentaciji paljenja i gašenja kreča. Oni koji žele mogu upisati tečaj tkanja u tkalačkoj radionici, šetati pčelarskom stazom, natjecati se u starim igrama, jahati na poniju, biciklirati. U selu nema komaraca, pa je zahvaljujući tome u njemu lani sniman i serijal Život na vagi.

– Sada radimo na povezivanju eko-etnosela Stara Kapela i obližnjih Pavlovaca u kojima je nekad bio rudnik mrkog ugljena premda je zbog situacije s pandemijom koronavirusa taj posao trenutačno na čekanju. Uskoro bi trebao biti riješen i problem s nedostatkom vode iz vodovoda, što je jedan od preduvjeta za širenje turističke ponude. Ishodili smo građevinska dozvola za spajanje na regionalni vodovod – objašnjava Staklarević.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.04.2021., Stara Kapela - Eko-etno selo Stara Kapela. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

U Staroj Kapeli trenutačno raspolažu s tridesetak kreveta, ali u planu je i proširenje smještajnih kapaciteta za ‘cijeli autobus’. Selo ima dugu tradiciju i povijesni korijeni sežu u daleku 1275. godinu kada je ovdje postojala utvrda Grad Potok u vlasništvu plemića Gorjanskih.

Predmeti djedova i baka

Sadašnji je izgled Stara Kapela poprimila 1760. godine kada se, po naredbi carice Marije Terezije, selo s okolnih brežuljaka spustilo u dolinu.

Do prije nekoliko godina selo je bilo zaspalo u vremenu, a sad je postalo jedinstvena turistička destinacija na području Slavonije. Prikupljena je bogata etnološka građa, predmeti koji su bili u uporabi u svakodnevnom životu djedova i baka kako bi se oživio duh prošlih vremena.

Do izbijanja pandemije godišnje je kroz selo prolazilo između pet i šest tisuća turista. Odnedavno je ovo mjesto s desetak stalnih stanovnika bogatije za dva nova stanovnika, Mirjana Petričević i Jean-Louis Annaloro doselili su se ni manje ni više nego iz – Francuske!

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.04.2021., Stara Kapela - Eko-etno selo Stara Kapela. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

– Željeli smo promijeniti način života, započeti nešto posve drugo. Živjeli smo u Parizu, radili u kazalištu kao glumci. Međutim, odlučili smo se preseliti na jug i otvoriti novu stranicu. Naletjeli smo na ovo malo selo koje nas je oduševilo. Mala kućica od drveta, vrt koji možemo obrađivati i šuma – što još treba čovjeku u životu? – pitaju se Mirjana i Jean-Louis.

Naravno, njihova dilema nije svakidašnji izbor, ali je neodoljiv pozivna vikend ili kraći odmor u idili netaknute prirode.

Brodsko-posavska županija

Bez obzira na to dolazite li iz smjera Zagreba ili Slavonskog Broda, u Staru Kapelu ćete najlakše doći vozeći se autocestom A3 do izlaza Lužani. Odatle ćete se do sela voziti još 9 km prema sjeveru,

Zanimljivost

U središtu sela postoji bunar. Legenda kaže da je voda iz tog bunara ljekovita i da žene koje se iz njega napiju vode lakše ostanu u drugom stanju. Potvrda je stigla – jedna sudionica prošlogodišnjeg “Života na vagi” koja je pila tu vodu uskoro će postati mama.

Što posjetiti

Naučite tkati ili si priuštiti vjenčanje iz snova

Svoj odmor u eko-etnoselu Stara Kapela možete pretvoriti u aktivan i naučiti davno zaboravljenu vještinu tkanja na tkalačkom stanu. U selu je uređena pješačko-biciklistička staza koja prolazi brežuljcima u rubnim dijelovima mjesta, a na stazi je pravilno raspoređeno šest odmorišta. U selu si u dekoriranoj crkvici i etnorestoranskom prostoru možete organizirati vjenčanje iz snova, koje će vas zauvijek podsjećati na najsvečaniji dan u životu.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 29.04.2021., Stara Kapela - Eko-etno selo Stara Kapela. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

