Naš je Nikola preživio ‘Titanic’, a dolaze čak iz Tokija ne bi li u špilji Samograd čuli – tišinu

Titanic će se, kao tema razgovora u perušićkim kafićima “Cadillac” ili “Art”, otvoriti kad-tad. Turist koji dođe ovdje u srce Like, gdje su jedni do drugih – plaže, planine, špilje, jezera, rijeke – gdje i dalje uvijek caruje priroda, dođi će u razgovoru s domaćima i na najslavniji prekooceanski putnički brod White Star Linea.

– Naš je Nikola Lulić jedini Ličanin koji je preživio “Titanic” – govori Stjepan Dasović Kranjac (55) dok pije čaj. Zima nikako da u Lici ostavi domaće na miru. Hladnoće im je preko glave. Pa već je svibanj!

Kapetan Dasović

Dasović ima apartmane u centru Perušića, mjesta od dvije tisuće ljudi, posvećene upravo Titanicu. I sam je kapetan splavi na rijeci Lici kojom ljeti vozi turiste.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.04.2021.,Perusic - Turisticka patrola u Perusicu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

– Išao je Lučić, kako već kažu, trbuhom za kruhom. U dva je navrata bio u Americi, a kako bi došao, tako bi susjedima iz Gospića, Perušića, Široke kule, objašnjavao kako će i oni preko Velike Bare. Prodao je tko je što imao, netko volove, drugi imanje, kako bi kupili karte. Karte za “Titanic” kupovale su se u Švicarskoj. Te je kobne noći s 14. na 15. travnja 1912. godine na brodu bilo 17 Ličana. U francuskom gradu Cherbourgu ih je “Titanic” pokupio nakon isplovljavanja iz Southamptona.

Kako je Lulić preživio?

– Znao je engleski te je u posljednji trenutak uskočio u čamac br. 15, oko 00.50 sati, neposredno prije potonuća broda. Nakon katastrofe je u New Yorku pričao na raznim događanjima kako se izbavio s broda, a onda se vratio u Perušić. Živio je do 81. godine – kaže Dasović.

A lički Titanic, vaša splav?

– Desetak godina vozim turiste kroz kanjon rijeke Like. Bio je jedan čamac, pa dva, pa sam shvatio da nam treba veći. I sam sam je izradio. Ima i kolega Mile sad splav, njegova je veća. Pa šteta da ljudi ne vide ljepote Like. Druga je naša Lika druga najdulja ponornica Europe, a imamo kajake, kanue, gušt je na rijeci i okupati se.

Ima li toplessa na plažama u Perušiću?

– Nema, Ličanke su čedne... – govori.

Kakav je posao splavara?

– Nije lak...

Pećinski patuljci i čokolada

Sam Perušić, njegov centar, za izletnike ne nudi raskoš. Nekoliko kafića te restoran “Albatros”, jedini s hranom, ali poznat po ličkim polama, gulašu te kupusu i suhom mesu. No čim noga malo krene izvan centra, atrakcija je mnogo. Najvažnija – pećinski park Grabovača.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.04.2021.,Perusic - Turisticka patrola u Perusicu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

– Turistica iz Tokija pričala nam je kako se iz Japana željela nekamo maknuti i pronaći mir. Stigla je i Hrvatsku i otišla na Plitvička jezera. Međutim, i tamo gužva, Japanaca kao da je kod kuće. Sjela je na taksi i došla u Grabovaču u špilju Samograd. Sama je, jer ture vodimo i za jednoga gosta, bila više od sat i pol u špilji. Tek je tu pronašla mir i tišinu. Kad je išla kući, dala je napojnicu. Mi mislili možda koja kuna, a kad ono – 100 eura! – kaže Mario Paral (31), špiljski vodič više od desetljeća, ispred nove hobitske kućice nedaleko od ulaza.

Špilje kriju i – tajanstvenu priču, za koju su rijetki čuli.

– U Medinoj špilji, ako ćemo vjerovati susjedu koji to svim srcem tvrdi, žive i špiljski patuljci! On je prije 30 godina zaspao u špilji te su mu se u snu pojavili patuljici i pokazali put do nikad istraženih dvorana. Krenuo je odmah tim putem te pronašao od dosad poznatih 78 metara čak 535 metara dubine u špilji. Do tamo danas mogu tek speleolozi jer ima prolaza u kojima treba puzati, uvlačiti trbuh. I svaki put otad, kad god se šeće šumom ili špiljom, on tim pećinskim patuljcima ostavlja vosak, vunu i čokoladu.

Koju čokoladu?

– Toblerone. Kaže da su patuljci veličine dlana, a odjeća im je u bojama špilje. Smeđa, bijela i crvenkasta.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.04.2021.,Perusic - Turisticka patrola u Perusicu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Postoje li zaista?

– A tko će ga znati, on i danas tvrdi da su tamo. A i čokolada svaki put nestane. Naprosto je netko pojede.

Vukovi?

– Nema u špilji vukova...

A što je najljepše?

– Posljednja dvorana koju turisti u obilasku vide. Podsjeća na katedralu, svi ostanu bez riječi kad se do nje spuste....

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.04.2021.,Perusic - Turisticka patrola u Perusicu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

LIČKO-SENJSKA žUPANIJA

Perušić je od Zagreba udaljen 170 kilometara, što je otprilike sat i pol vožnje. Do Zadra je sat vremena, a do Karlobaga i prvih plaža 50 kilometara. – Kad dođu iz Madrida, kažu nam: “Pa vama je more ispred kuće!”

Zanimljivost

Pećinski park Grabovača (ulaznice do 50 kuna) ima 24 špilje, a to su prve turističke špilje u Hrvatskoj. Još su za Austro-Ugarske uklesali stepenice u špiljski kamen kako bi grof Károly Khuen-Héderváry mogao zaviriti u perušićko podzemnog blago, ali se on na kraju – nije pojavio. Godišnje imaju 10.000 posjeta, a suvenir su bočice se – pećinskim zrakom.

Što posjetiti

Jezero Krušćica krije na svom dnu iseljeno selo

Džemovi i rakije, bilo od drena, šipka, šljive... mogu se naći u obližnjim OPG-ovima. Rijeka Lika i njezin kanjon te umjetno jezero Krušćica (krije ostatke sela iseljenog 1965.), ali i Kalić stijena za planinare, penjače i paraglajdere raj su za jednodnevni odmor. Perušić, u kojem ima oko stotinu ležajeva, blizu je nacionalnim parkovima Plitvička jezera, Paklenica, Sjeverni Velebit , ali i muzeju Nikole Tesle, Baraćevim špiljama. Nije predaleko ni od metropole.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 27.04.2021.,Perusic - Turisticka patrola u Perusicu. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

TURISTIČKA PATROLA

Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 9

Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10

Kvaliteta smještaja 6

Sadržaji za djecu 8

Biciklističke staze i sadržaji za rekreaciju 9

Pješačke staze i šetnice 9

Kulturni sadržaji 8

Izletišta u blizini 10

Autohtonost 10

Opći dojam 8

Ukupna ocjena 87

POREDAK - KONTINENT

Svetvinčenat 95

Sv. Martin na Muri 94

Karanac 92

Pleternica 92

Skrad 91

Jastrebarsko 90

Veliki Grđevac 90

Križnica 89

Barilović 88

Perušić 87

Bednja 82