Tu teku i Korana i Mrežnica, u Vražić spilji viđen je albino som, kažu da je stogodišnjak

Gotovo netaknuta priroda, prozirno čista rijeka Korana koja teče posred mjesta i Mrežnica koja nedaleko vijuga dočekat će vas u Bariloviću, maloj općini za koju će vam mještani, a pogotovo arheolozi, reći da je puna vrijednih arheoloških nalaza.

U mjestu sve više učenika

U Bariloviću nema hotela, ali ima predivnih drvenih kuća za odmor uz rijeke, nema razvikanih restorana, tek će ih biti, ali ovo slikovito mjesto bogate povijesti i brojnih turističkih planova nudi uživanje u očuvanoj prirodi; šetajući ili na biciklu jer biciklističkih staza ima na kilometre i povezuju brojna okolna naselja i gradove. Barilović je jedno od rijetkih mjesta koje se može pohvaliti da ima sve više učenika u osnovnoj školi, pa je općina za njih osigurala igralište, zimi sanjkalište, a ljeti imaju kupališta na izbor. Dva su uređena; jedno podno staroga grada Barilovića u središtu mjesta, a drugo u obližnjem Donjem Velemeriću, ali i brojna manja kupališta uz Koranu i Mrežnicu. U središtu mjesta uvijek je živo; tu su općina, nekoliko kafića i trgovina, a na par minuta hoda je i stari grad koji se moćno uzdiže iznad Korane i pokraj kojeg se skriva mladost – djeca u osnovnoj školi. A samo malo dalje je i – Vražić spilja!

– To je pećina u stijeni u koju kada uđete možete njome hodati oko 80 metara, nakon čega morate zaroniti u jezero da biste je dalje istraživali. Ali nije to za svakoga. Koliko je duboko to jezero, još nije istraženo. Neće vam tu ljeti biti toplo; unutra je uvijek sedam-osam Celzijevih stupnjeva. Kada je osnovana naša udruga Sedra, naši su članovi išli unutra i u tom jezeru vidjeli jednu posebnost – albino soma! O albino somovima koji žive u spiljskom jezeru govori se već više od sto godina, a naš je kolega jednoga i vidio. Dug je bio oko metar i pol i potpuno bijel – priča nam Ivan Trgovčić, predsjednik Udruge za ekologiju i vodne aktivnosti Sedra koja se već četvrt stoljeća brine o čistoj prirodi i četiri rijeke, a posebno o Korani i Mrežnici.

S njim obilazimo spilju ispod koje je prema Korani prije tekao potočić, zapravo izvor pitke vode na koji su nekada dolazili mještani na konjima ili pješice po vodu za piće. Izvor sada ponire.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 22.04.2021., Barilovic - Reportaza iz Opcine Barilovic za Turisticku patrolu. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Ima na ovom našem krškom području još spilja; tu je spilja Šćulac, koja je zanimljiva jer ima dvije galerije i na gornjoj galeriji jezero – priča nam sugovornik. U blizini je i arheolozima posebno draga Bubijeva jama, rimska nekropola s kostima starim 18 stoljeća. Bubijeva jama jedinstven je spiljski grad mrtvih i jedna od pet rimskih spiljskih nekropola u Europi, a arheološki nalazi iz te spilje su u karlovačkom Gradskom muzeju.

Kraj kojeg su voljeli Rimljani

Vodena jama kod Siče poznata je još od kraja 19. stoljeća po turističkim posjetima kočijama iz Karlovca. Još i danas su vidljivi zasigani ostaci baklja za rasvjetu u spilji. A da je ovaj kraj bio zanimljiv i Rimljanima, sasvim je slučajno otkrio kupač koji je u Korani izronio posebnu atrakciju mjesta – kameni poklopac sarkofaga iz doba ilirskih plemena Japoda i Kolapijana.

– Tu je u blizini nekad bio kamenolom, no odavno se ne koristi. Tamo, ali vjerojatno na još nekim lokalitetima, u šumama oko Barilovića, nalaze se ostaci takvih sarkofaga. U to su ih vrijeme vjerojatno izrađivali u kamenolomu, zatim spuštali do Korane i onda rijekom prevozili prema Karlovcu i Kupi, a potom u Sisciu. Vjerojatno su imali pokoju nezgodu na tom plovnom putu i tako smo mi dobili te zanimljive ostatke prošlosti – priča nam Ivan Trgovčić. Sve su to zanimljivosti koje možete vidjeti u Bariloviću. A kada dođete, najbolje ga je obići na biciklu kojim ćete brzo doći i do Mateškog Sela s crkvicom iz 17. stoljeća, a volite li planinariti, možete se prošetati i do brda Martinšćak gdje je crkvica sv. Martina, veslati u kanuu Koranom ili se okušati u ribolovu. Sve je to sasvim dovoljno aktivnosti za ugodan dan proveden nadomak Karlovca, ali i vrlo blizu metropole.

Karlovačka županija

Iz Karlovca se vozite 15-ak kilometara jugozapadno i dođete do općine Barilović, dok vam iz Duge Rese treba još i manje, samo desetak kilometara vožnje do obale rijeke Korane u središtu općine.

Zanimljivost

U Bariloviću je 1996. godine osnovana jedna od prvih ekoloških udruga u Hrvatskoj; Udruga za ekologiju i vodne aktivnosti Sedra; zbog nje nema divljih odlagališta otpada, a smanjen je i štetni utjecaj signalnog raka u rijeci Korani.

Noćiti možete i u jedinstvenoj kućici na drvetu

U naselju Donji Velemerić gradi se autokamp, a dok se ne uredi, posjetite tamošnje kupalište, jedno od najboljih na Korani. Tu je i obližnji kamp Slapić u Mrežničkom Brigu koji je više puta proglašavan najboljim kontinentalnim autokampom u Hrvatskoj i Europi. Možete noćiti u mobilnoj kućici, šatoru, bungalovu ili kamperu i pojesti nešto u restoranu kampa. Spavati možete i u kućici na drvetu Treehouse u Resnicama pokraj Mrežnice.