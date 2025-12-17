Sa samo 24 godine dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva, a sada upozorava: 'Ovo su tri ključna simptoma koja sam ignorirala'

Mlada žena kojoj je u dobi od samo 24 godine dijagnosticiran rak debelog crijeva u trećem stadiju danas otvoreno upozorava druge da ne ignoriraju znakove koje je i sama u početku zanemarila. Paige Seifert, inženjerka iz Denvera u Coloradu, sada ima 25 godina i nalazi se u remisiji. No put do oporavka bio je dug i iznimno težak – mjeseci agresivne kemoterapije i velika operacija započeli su tek kada je otkriveno da je bolest već u uznapredovalom stadiju, prenosi Daily Mail.

Prvi simptomi pojavili su se mnogo ranije. Paige je primijetila krv u stolici, povremene bolove u trbuhu i snažan, neobjašnjiv umor. Sve je to isprva pripisivala stresu, hemoroidima i svakodnevnim obavezama, ne sluteći da se iza tih znakova krije ozbiljna bolest.

Njezina priča dolazi u trenutku kada liječnici bilježe zabrinjavajući porast slučajeva raka debelog crijeva kod osoba mlađih od 50 godina. Studije pokazuju da se kod mlađih pacijenata simptomi često razlikuju od onih kod starijih, a najčešći su rektalno krvarenje, promjene u pražnjenju crijeva, bolovi u trbuhu i neobičan umor. Stručnjaci naglašavaju da je rano otkrivanje ključno jer značajno povećava šanse za izlječenje.

Nakon 12 iscrpljujućih ciklusa kemoterapije i operacije, Paige se danas oporavlja, ali se jasno sjeća trenutka kada joj je dijagnoza potvrđena nakon kolonoskopije. “Osjetila sam mučninu kakvu nikad prije nisam doživjela. Prva pomisao bila mi je: hoću li umrijeti?”, prisjetila se.

Daljnje pretrage pokazale su da se radi o raku u trećem stadiju, što znači da se bolest već proširila izvan crijeva. Dok rak u prvom stadiju ima petogodišnju stopu preživljavanja od oko 90 posto, u trećem stadiju ona pada na približno 65 posto. U četvrtom stadiju, kada se rak proširi na druge organe, šanse za preživljavanje dramatično se smanjuju.

U videu koji je podijelila na TikToku, Paige je jasno navela tri simptoma koje, kako kaže, nitko ne bi smio ignorirati: krv u stolici, bolove u trbuhu i kronični umor. Krv u stolici primijetila je još u kolovozu i pretpostavila da se radi o hemoroidima, što je potvrdio i liječnik kojeg je posjetila. No, nekoliko mjeseci kasnije odlučila je ipak otići gastroenterologu. Kolonoskopija je odmah otkrila veliki tumor u debelom crijevu.

@ccalliance Here are 3 signs that tipped off Paige that something wasn't right. If you're experiencing symptoms at any age, talk to your doctor about getting screened for colorectal cancer. 📹: @paigeseifert ♬ original sound - colorectal cancer alliance

“Čim je započeo pregled, liječnik je znao da je riječ o raku. Probudio me nakon zahvata i rekao da nema sumnje”, ispričala je. Iako je bila fizički aktivna i zdrava, povremeno je osjećala nelagodu u trbuhu, mučninu i grčeve. Liječnici objašnjavaju da takvi bolovi mogu nastati kada tumor djelomično blokira crijeva, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Posebno ističe i umor – simptom koji se često zanemaruje jer se lako pripisuje stresu, poslu ili nedostatku sna. Kod raka debelog crijeva umor je često povezan s anemijom, odnosno gubitkom krvi koji se događa polako i neprimjetno. Paige danas želi poručiti drugima da slušaju svoje tijelo i ne prihvaćaju olako objašnjenja koja ne donose poboljšanje.

Porast slučajeva raka debelog crijeva kod mladih i dalje zbunjuje stručnjake. Mogući uzroci uključuju moderni način života, prehranu bogatu ultra-prerađenom hranom, mikroplastiku, kemikalije u ambalaži, pa čak i promjene u crijevnoj flori, no nijedan konkretan uzrok zasad nije potvrđen. Jedno je, međutim, sigurno: pravovremena reakcija i inzistiranje na pretragama mogu spasiti život. Paigeina priča snažan je podsjetnik da se simptomi, ma koliko se činili bezazlenima, ne smiju ignorirati – bez obzira na godine.