Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
u porastu je kod mladih

Sa samo 24 godine dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva, a sada upozorava: 'Ovo su tri ključna simptoma koja sam ignorirala'

@paigeseifert/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
17.12.2025.
u 11:30

“Čim je započeo pregled, liječnik je znao da je riječ o raku. Probudio me nakon zahvata i rekao da nema sumnje”.

Mlada žena kojoj je u dobi od samo 24 godine dijagnosticiran rak debelog crijeva u trećem stadiju danas otvoreno upozorava druge da ne ignoriraju znakove koje je i sama u početku zanemarila. Paige Seifert, inženjerka iz Denvera u Coloradu, sada ima 25 godina i nalazi se u remisiji. No put do oporavka bio je dug i iznimno težak – mjeseci agresivne kemoterapije i velika operacija započeli su tek kada je otkriveno da je bolest već u uznapredovalom stadiju, prenosi Daily Mail

Prvi simptomi pojavili su se mnogo ranije. Paige je primijetila krv u stolici, povremene bolove u trbuhu i snažan, neobjašnjiv umor. Sve je to isprva pripisivala stresu, hemoroidima i svakodnevnim obavezama, ne sluteći da se iza tih znakova krije ozbiljna bolest. 

Njezina priča dolazi u trenutku kada liječnici bilježe zabrinjavajući porast slučajeva raka debelog crijeva kod osoba mlađih od 50 godina. Studije pokazuju da se kod mlađih pacijenata simptomi često razlikuju od onih kod starijih, a najčešći su rektalno krvarenje, promjene u pražnjenju crijeva, bolovi u trbuhu i neobičan umor. Stručnjaci naglašavaju da je rano otkrivanje ključno jer značajno povećava šanse za izlječenje.

Nakon 12 iscrpljujućih ciklusa kemoterapije i operacije, Paige se danas oporavlja, ali se jasno sjeća trenutka kada joj je dijagnoza potvrđena nakon kolonoskopije. “Osjetila sam mučninu kakvu nikad prije nisam doživjela. Prva pomisao bila mi je: hoću li umrijeti?”, prisjetila se.

Daljnje pretrage pokazale su da se radi o raku u trećem stadiju, što znači da se bolest već proširila izvan crijeva. Dok rak u prvom stadiju ima petogodišnju stopu preživljavanja od oko 90 posto, u trećem stadiju ona pada na približno 65 posto. U četvrtom stadiju, kada se rak proširi na druge organe, šanse za preživljavanje dramatično se smanjuju.

U videu koji je podijelila na TikToku, Paige je jasno navela tri simptoma koje, kako kaže, nitko ne bi smio ignorirati: krv u stolici, bolove u trbuhu i kronični umor. Krv u stolici primijetila je još u kolovozu i pretpostavila da se radi o hemoroidima, što je potvrdio i liječnik kojeg je posjetila. No, nekoliko mjeseci kasnije odlučila je ipak otići gastroenterologu. Kolonoskopija je odmah otkrila veliki tumor u debelom crijevu.

@ccalliance Here are 3 signs that tipped off Paige that something wasn't right. If you're experiencing symptoms at any age, talk to your doctor about getting screened for colorectal cancer. 📹: @paigeseifert ♬ original sound - colorectal cancer alliance

“Čim je započeo pregled, liječnik je znao da je riječ o raku. Probudio me nakon zahvata i rekao da nema sumnje”, ispričala je. Iako je bila fizički aktivna i zdrava, povremeno je osjećala nelagodu u trbuhu, mučninu i grčeve. Liječnici objašnjavaju da takvi bolovi mogu nastati kada tumor djelomično blokira crijeva, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Posebno ističe i umor – simptom koji se često zanemaruje jer se lako pripisuje stresu, poslu ili nedostatku sna. Kod raka debelog crijeva umor je često povezan s anemijom, odnosno gubitkom krvi koji se događa polako i neprimjetno. Paige danas želi poručiti drugima da slušaju svoje tijelo i ne prihvaćaju olako objašnjenja koja ne donose poboljšanje.

Porast slučajeva raka debelog crijeva kod mladih i dalje zbunjuje stručnjake. Mogući uzroci uključuju moderni način života, prehranu bogatu ultra-prerađenom hranom, mikroplastiku, kemikalije u ambalaži, pa čak i promjene u crijevnoj flori, no nijedan konkretan uzrok zasad nije potvrđen. Jedno je, međutim, sigurno: pravovremena reakcija i inzistiranje na pretragama mogu spasiti život. Paigeina priča snažan je podsjetnik da se simptomi, ma koliko se činili bezazlenima, ne smiju ignorirati – bez obzira na godine.

Rak debelog crijeva sve je češći kod mladih, a mnogi i dalje ne prepoznaju ove znakove
1/9
Ključne riječi
bolest rak debelog crijeva karcinom rak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!