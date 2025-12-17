Primijetili ste ove promjene na nogama? One mogu upućivati na visoki kolesterol

Visoki kolesterol jedan je od najčešćih problema modernog načina života, a često prolazi nezapaženo jer ne izaziva očite simptome sve dok ne dovede do ozbiljnijih komplikacija. Povišene razine "lošeg" LDL kolesterola i niske razine "dobrog" HDL kolesterola mogu povećati rizik od bolesti srca, moždanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.

Jedan potencijalni pokazatelj visokog uključuje nakupljanje kolesterola na Ahilovoj tetivi. No, kako to zapravo izgleda? Kolesterol, voštana tvar koja cirkulira u vašem krvotoku, igra vitalnu ulogu u staničnom zdravlju. "Vašem tijelu je potreban kolesterol za izgradnju zdravih stanica, ali visoke razine kolesterola mogu povećati rizik od srčanih bolesti", objasnila je klinika Mayo. Ovaj povišeni rizik potječe od kolesterola lipoproteina niske gustoće (LDL) koji se lijepi za arterijske stijenke, povećavajući vjerojatnost začepljenja koja izazivaju srčane i moždane udare. Ovaj opasni proces nakupljanja koji se naziva ateroskleroza, pri čemu se arterije začepljuju naslagama kolesterola. Obično napreduje neotkriveno, što ga čini posebno opasnim, prenosi Mirror.

Međutim, znakovi povišenog kolesterola mogu se pojaviti na neočekivanim mjestima, uključujući Ahilovu tetivu, izvještava Surrey Live. Ksantomi tetiva, koji su naslage kolesterola smještene unutar tetiva, manifestiraju se kao polako razvijajuće kvržice ili izrasline ispod kože, a obično se pojavljuju na tetivama. "Ahilove tetive su najčešća mjesta ksantoma tetiva. Zadebljanje Ahilove tetive je rana karakteristika ksantoma Ahilove tetive", objasnili su istraživači studije objavljene u časopisu "Lipids in Health and Disease".

Istraživanje je nastojalo istražiti vezu između debljine Ahilove tetive i razine LDL kolesterola, a istovremeno je analiziralo vezu između debljine tetive i osoba koje pate od hiperkolesterolemije. Obiteljska hiperkolesterolemija je nasljedno stanje obilježeno abnormalno povišenim razinama kolesterola u krvotoku. Studija provedena između ožujka 2014. i ožujka 2015. ispitala je 205 sudionika u dobi od 18 do 75 godina. "Debljina Ahilove tetive (ATT) mogla bi poslužiti kao vrijedan pomoćni dijagnostički indeks za hiperkolesterolemiju i koristiti se za procjenu i liječenje kardiovaskularnih bolesti", zaključili su istraživači.

Obično je krvni test potreban za identifikaciju visokog kolesterola jer stanje rijetko pokazuje primjetne simptome. "Vaš liječnik opće prakse može predložiti testiranje ako smatra da bi vaša razina kolesterola mogla biti visoka. To može biti zbog vaše dobi, težine ili nekog drugog stanja koje imate, poput visokog krvnog tlaka ili dijabetesa", objasnili su iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS).

Ako imate više od 40 godina, imate prekomjernu težinu ili imate rođake s visokim kolesterolom ili srčanim problemima, a prethodno niste bili pregledani, trebali biste dogovoriti procjenu kolesterola u svojoj ordinaciji liječnika opće prakse. Nakon dijagnoze visokog kolesterola, pacijente se potiče da provedu promjene načina života da bi smanjili razinu kolesterola. "Povrće, mahunarke, poput graška, graha i leće, voće, orašasti plodovi, sjemenke i cjelovite žitarice puni su hranjivih tvari i dobri su za vaš kolesterol i vaše srce", savjetovali su dobrotvorne udruge Heart UK.