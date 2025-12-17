Nije samo igra: Evo što znači kada vam pas donese slučajni predmet u ustima

Psi svojim ponašanjem neprestano šalju poruke koje nam otkrivaju kako se osjećaju, što žele ili što im smeta. Kroz geste, izraze lica i sitne navike oni komuniciraju s ljudima na svoj jedinstven način, a prepoznavanje tih signala ključno je za bolje razumijevanje i jačanje veze između vlasnika i ljubimca. Tako je stručnjakinja za ljubimce otkrila da vam pas ne donosi slučajne predmete u ustima samo da bi se pokazao. Psi, kao i sve životinje, imaju jedinstvene načine izražavanja kojih možda niste svjesni. Možda znate osnove poput toga da mahanje repom označava sreću, dok režanje može značiti da je vrijeme za povlačenje.

Međutim, postoje neki složeniji znakovi kojih mnogi nisu svjesni. Na primjer, što znači kada vaš pas uzme slučajni predmet u usta i donese vam ga? Poznato je da psi to često rade, a mnogi misle da pas tako pokazuje da se želi igrati, posebno ako u ustima donesu neku igračku. No, prema trenerici pasa na društvenim mrežama, nešto dublje se događa u umu vašeg psa, piše Mirror. Profil Howl School for Dogs podijelio je video na TikToku koji je snimila žena svog boravka u kadi. U videu je njezina ženka psa Lucy stalno ulazila i izlazila iz sobe s različitim predmetom u ustima.

I dok je žena u originalnom isječku mislila da joj samo pokazuje stvari dok se kupa, trenerica pasa Kerry objasnila je da bi Lucy zapravo mogla biti pod stresom i preopterećena. Ljudi stalno govore da im pas pokazuje igrače, ali zapravo to ne radi. Ono što radi jest da drži predmete u ustima da bi lakše upravljao svojim velikim emocijama", rekla je Kerry. Dodala je da psi to često rade kada vam u dom dođe posjetitelj jer ih prisutnost nove osobe može učiniti tjeskobnima, a držanje nečega u ustima pomaže im da se smire.

"Rade zapravo vrlo inteligentnu stvar. Upravljaju svojim velikim osjećajima tako što drže predmete u ustima. Što se tiče Lucy, njezina je vlasnica u kadi, pa Lucy možda doživljava neke velike osjećaje zbog toga. Malo frustracije, možda malo tjeskobe, malo zabrinutosti. Dakle, nosi se s tim tako što drži stvari u ustima i prenosi ih kroz sobu", objasnila je trenerica. U opisu videa, Kerry je objasnila da veliki osjećaji mogu uključivati emocije poput uzbuđenja, ali i negativne emocije poput stresa, zabrinutosti i tjeskobe.

Komentatori videa uglavnom su se složili s Kerry oko njezine procjene ponašanja psa. Mnogi su rekli da njihovi psi rade slične stvari da bi se umirili. "Jedan od mojih pasa to radi više iz uzbuđenja, a drugi iz tjeskobe, ali oboje to rade zbog velikih osjećaja", napisala je jedna korisnica. "Moj pas drži svoju plišanu igračku kad se uzbudi zbog nečega što vidi na TV-u", dodala je druga.