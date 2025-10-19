Seks na prvom spoju zapravo i nije loša ideja? Stručnjakinja otkrila da to može biti dobro!

Ima mnogo stvari o kojima se može raspravljati kada se radi o spojevima. Pronalaženje romanse je nezgodan posao, a dodavanje takozvanih "pravila" za spojeve u kombinaciju, može učiniti stvari kompliciranijima. No, pitanje je, treba li se seksati na prvom spoju? Ispostavilo se da mnogi to zapravo i rade, piše Daily Mail. Kad je u pitanju intimnost, čini se da mnogi ljudi odustaju od pravila "trećeg spoja" što se tiče seksa. Seksualni wellness brend Lovehoney anketirao je više od 2000 odraslih kako bi istražio koliko je ljudi imalo seks na prvom spoju – i zašto su ljudi otvoreni za to.

Studija je otkrila da je 49 posto ljudi priznalo da su imali seks na prvom spoju. Više od jednog od sedam muškaraca otvoreno je za seks na spoju broj jedan, dok većina žena (61 posto) nije. Osim toga, najčešći razlog zašto ljudi ne stupe u intimne odnose na prvom spoju je taj što im je neugodno imati seks s nekim koga ne poznaju dobro (47 posto). Stručnjakinja za seks i mentalno zdravlje Rachel Wright također je podijelila svoje uvide u to zašto seks na prvom spoju zapravo može biti dobar potez.

"Seks na prvom spoju može biti koristan ako želite imati seks na prvom spoju. Evo u čemu je stvar – ne postoji 'pravo vrijeme za seks'. A ja govorim o seksu s definicijom 'značajnog iskustva zadovoljstva'. Vjerovanja da im se više nećete sviđati ako se seksate na prvom spoju su zastarjela i mogu samo napraviti da se ljudi osjećaju posramljeno", rekla je terapeutkinja.

Rekla je da za neke ljude seks prije nego kasnije može biti od velike pomoći. To je zato što im može pomoći da odluče žele li doista ići na drugi spoj ili je bolje prekinuti sve veze s osobom. No, neki osjećaju da trebaju uspostaviti "emocionalnu vezu" s osobom prije nego što odu s njom pod plahte.

"Gdje god da spadate u ovaj spektar savršeno je u redu i preporučuje se razgovarati s osobom s kojom izlazite o tome. Ako se dopisujete dva dana prije spoja, možda se to neće dogoditi – ali ako se dopisujete dva mjeseca i pokušavate dogovoriti spoj i to se konačno događa, možda ste već razgovarali o seksu. Budite iskreni prema sebi i osobi s kojom izlazite u vezi svojih očekivanja od sebe i njih", zaključila je.