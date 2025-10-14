Što se događa s vašim tijelom kada se ne seksate mjesec dana? Posljedice bi vas mogle iznenaditi!

Liječnici i stručnjaci za seksualno zdravlje opisali su promjene koje se događaju u tijelu tijekom apstinencije od seksa i masturbacije. Kako prenosi LADbible, iako je celibat osobna odluka, on može donijeti niz neočekivanih fizičkih i psihičkih posljedica. Duža razdoblja celibata nisu nikakva novost – od “običnih “ ljudi do holivudskih zvijezda, mnogi se odlučuju na privremeno ili trajno odricanje od spolnih odnosa. No, kakav točno utjecaj ima na tijelo?

Vjerovali ili ne, seksualna aktivnost smatra se iznimno korisnom, a stručnjaci ističu kako poboljšava i mentalno i fizičko blagostanje. S obzirom na to da seks potiče sve, od povećanog protoka krvi do oslobađanja ključnih hormona, ne čudi da apstinencija može dovesti do primjetnih promjena.

Tijekom seksualnog odnosa oslobađaju se hormoni poput oksitocina, dopamina i endorfina, koji su ključni za naš osjećaj sreće i povezanosti. Oksitocin je poznat kao "hormon ljubavi" i važan je za stvaranje bliskosti s drugom osobom, dok dopamin stimulira sustav nagrađivanja u mozgu. Bez redovite stimulacije tih hormona, ljudi mogu doživjeti povišenu razinu stresa, anksioznosti i depresije. Neki mogu osjećati frustraciju, promjene raspoloženja i pojačanu razdražljivost.

Jedna studija iz 2021. godine istraživala je čak i potencijalnu vezu s agresivnim ponašanjem. "Iako seksualna frustracija sama po sebi nije dovoljna za objašnjenje agresije, nasilja ili kriminala, važno je razumjeti njezin utjecaj na ponašanje", navodi se u istraživanju.

Za muškarce, duža razdoblja apstinencije mogu utjecati na rizik od razvoja raka prostate. Prema jednoj značajnoj studiji, muškarci koji ejakuliraju 21 put mjesečno imali su 20 posto manji rizik od razvoja raka prostate u usporedbi s onima koji ejakuliraju četiri do sedam puta mjesečno.

Točna veza između ejakulacije i smanjenog rizika od raka još uvijek nije u potpunosti razjašnjena. Međutim, jedna od teorija koju navodi Healthline jest da orgazam pomaže u uklanjanju "potencijalno kancerogenih tvari" iz prostate.

Moguća atrofija genitalija

Jedna od ekstremnijih, ali mogućih nuspojava apstinencije jest smanjenje genitalija, poznato kao atrofija. Dr. Tara Suwinyattichaiporn objasnila je za MailOnline da do atrofije genitalija dolazi kada se tkivo smanji zbog gubitka elastičnosti uslijed neaktivnosti. Ipak, dr. Suwinyattichaiporn naglašava da je ova pojava iznimno rijetka i da su potrebne godine apstinencije da bi se razvila.

Postoje li i prednosti apstinencije?

Odluka o prakticiranju celibata osobni je izbor, a mnogi koji su ga prakticirali navode i brojne prednosti. Prema WebMD-u, osobe koje su provele duže vrijeme u apstinenciji prijavile su različite psihološke dobrobiti. Među njima su:

Povećan fokus i mentalna jasnoća

Mogućnost usredotočivanja na vlastite emocionalne potrebe

Razvoj samodiscipline i svjesnosti (mindfulness)

Također je važno napomenuti da neki ljudi imaju vrlo malu ili nikakvu seksualnu želju, poput osoba koje se identificiraju kao aseksualne, i za njih apstinencija ne predstavlja odricanje. Na kraju, odluka o tome što je najbolje za vaše tijelo i um pripada isključivo vama.

