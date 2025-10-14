Psihoanalitičarka otkriva pravi razlog zašto se muškarci upuštaju u afere: 'Nema veze sa seksom'

Psihoanalitičarka Juliet Rosenfeld, autorica i članica UKCP-a (Udruženja za psihoterapiju Ujedinjenog Kraljevstva), tvrdi da zna istinu o tome zašto muškarci osjećaju potrebu za nevjerom – i da ta istina iznenađujuće nema nikakve veze sa samim seksom. Iako će priroda preljuba uvijek biti predmet rasprave, londonska stručnjakinja kaže da je u više od 20 godina rada s parovima uočila zajednički obrazac.

Pozivajući se na istraživanje YouGova iz 2018. koje pokazuje da jedna od pet osoba vara svog partnera, Juliet ističe da muškarci i žene ne varaju iz istih razloga. “Druge studije sugeriraju da muškarci imaju više afera od žena, ali iz mog iskustva u konzultacijskoj sobi nisam sigurna da je to istina,” kaže ona za Daily Mail, “Vjerujem, međutim, da muškarci varaju iz drugačijih razloga od žena.”

Rosenfeld dodaje da se rijetko radi isključivo o seksu, kako mnogi misle, niti o pukoj želji za avanturom: “Nikada se ne radi samo o seksu – ili, kako je rekao jedan moj pacijent, ‘zato što mogu’.” Prema njezinom iskustvu, korijeni nevjere često su duboko ukorijenjeni u prošlosti – ponekad desetljećima prije nego što dođe do same afere.

Pet glavnih razloga zbog kojih muškarci imaju afere, prema Juliet Rosenfeld:

1. Kriza troškova života i srednje dobi: Financijski pritisci, problemi u karijeri, odlazak djece od kuće ili briga za starije roditelje mogu izazvati osjećaj zasićenja, stagnacije i potrebe za promjenom. “Po mom iskustvu, ekonomija i egzistencijalni stres mogu igrati veliku ulogu u aferama,” kaže Juliet.

2. Izbjegavanje depresije: Mnogi muškarci koriste aferu kao način da pobjegnu od tuge, usamljenosti ili depresije. Juliet opisuje jednog pacijenta koji je “nevjeru koristio kao oblik samoliječenja – da ublaži bol svog duboko usamljenog djetinjstva”.

3. Potreba da se osjećaju prihvaćeno: Osjećaj neprihvaćenosti često potječe iz djetinjstva i, ako se ne prepozna i ne izliječi, može se nastaviti kroz partnerske odnose. “Ljudi koji se osjećaju voljeno, viđeno i zbrinuto – nemaju potrebu za aferama,” objašnjava Rosenfeld.

4. Izbjegavanje patnje: Za neke muškarce, nova veza postaje način da izbjegnu suočavanje s problemima u postojećoj vezi. “Iako nevjera nikad nije opravdana, ponekad može biti pokušaj da se pobjegne od emocionalne boli,” kaže stručnjakinja.

5. Poricanje starenja: Juliet navodi i da mnogi muškarci ulaze u afere s mlađim ženama kako bi se osjećali poželjnije, mlađe i življe. “Kako muškarci stare, suočavaju se s opadajućom potencijom i vlastitom smrtnošću – a afera ponekad djeluje kao privremeni bijeg od tih osjećaja.”

Juliet zaključuje da afera nije samo čin izdaje, nego i znak dubokog unutarnjeg nezadovoljstva. “Razumijevanje korijena nevjere ne znači opravdavanje, ali može pomoći da parovi pronađu istinski uzrok problema – a ne samo njegovu posljedicu.”