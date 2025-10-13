Evo koliko bi se muškarcu trebali seksati tjedno da smanje rizik od srčanih bolesti

Novo istraživanje pokazalo je da bi muškarci trebali imati spolne odnose barem dva puta tjedno ako žele smanjiti rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca. Znanstveno je dokazano da seks ima niz pozitivnih učinaka na tijelo – od smanjenja stresa i anksioznosti, preko boljeg sna, pa sve do jačanja imunološkog sustava. No, sada znamo da može igrati i ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, piše LADBible.

Naravno, postoje i argumenti u prilog povremenom celibatu – zato i postoje trendovi poput No Nut Studenog - internetskog izazova koji se vrti oko apstinencije, u kojem se sudionici suzdržavaju od samozadovoljavanja ili doživljavanja orgazma tijekom studenog. Ipak, čini se da umjeren, redovit seks ima puno konkretnije koristi. Studija provedena 2010. godine u New England Research Instituteu u Massachusettsu obuhvatila je više od 1000 muškaraca u dobi od 40 do 70 godina.

Rezultati su pokazali da muškarci koji imaju spolne odnose barem dva puta tjedno imaju 45% manji rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi s onima koji to čine samo jednom mjesečno ili rjeđe. Znanstvenici su uzeli u obzir i druge čimbenike rizika – poput dobi, tjelesne težine, krvnog tlaka i razine kolesterola – no veza između redovitih seksualnih aktivnosti i boljeg zdravlja srca ostala je jasna.

Istraživači vjeruju da su prednosti seksa posljedica kombinacije fizičkih i emocionalnih učinaka – riječ je, uostalom, o aktivnosti koja uključuje i pokret, i bliskost, i opuštanje. Za one koji trenutno nemaju partnericu – nema razloga za brigu. Liječnici ističu da masturbacija također može imati slične fiziološke učinke kada je riječ o opuštanju, oslobađanju napetosti i poticanju cirkulacije.

Drugim riječima, održavanje “redovitog ritma” može biti korisno i za vaše tijelo, i za vaše raspoloženje. A ako vam je cilj dodatno ojačati srce, uvijek možete kombinirati to s nekom drugom vrstom kardio aktivnosti – poput trčanja, plivanja ili vožnje bicikla.