TURISTIČKA PATROLA

Lokalci kažu da je njihovo mjesto 'najlipše na svitu' i ima velik potencijal

storyeditor/2025-08-16/PXL_090825_136558936.jpg
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
Autor
Marina Borovac
18.08.2025.
u 09:55

'Spavaonica' Jadrana u kojoj kvadrat košta 10.000 eura

S autoceste silazimo u Prgometu pa se preko Prapatnice i Segeta Gornjeg spuštamo u Seget Donji, najveće mjesto u općini Seget, naslonjeno na Trogir, od kojeg ga dijeli uska cestica s apartmanima s jedne i druge strane, s tom razlikom da se jedni nalaze u selu, a drugi u gradu. Iako vode nema, mještani kažu da ih "dili potok" koji je tu nekad bio.

Mi smo u središtu

Odlazimo do rive, u potrazi za parkingom, koji se ovdje nigdje ne plaća, ali se zato mjesto čuva plastičnim stolcem. Zbog vila koje niču na sve strane komentiramo kako tu više cvate građevina nego turizam, na što mještani kažu da je u gradnji i vila s luksuznim stanovima u kojoj će kvadrat koštati nevjerojatnih od 8000 do 10.000 eura. Smještajnih kapaciteta bit će sve više i više, oni s "katom viška" već čekaju najavljenu legalizaciju, a kako čujemo od domaćih, sad su na visokom petom mjestu u županiji po broju noćenja:

– Postali smo spavaonica – kažu Ante Barada i Luka Jadrić dodajući kako njihovo mjesto, naravno "najlipše na svitu", ima velik potencijal, poput odličnog prometnog položaja te blizine i autoceste i zračne luke, za koji smatraju da nije dovoljno iskorišten. – Ono što moramo pohvaliti naši su privatni iznajmljivači koji iz godine u godinu nastoje poboljšati svoje sadržaje. Međutim, kompletna infrastruktura i veliki hotelijeri ih ne prate i onda smo danas tu di jesmo pa, osim sunca i mora, i ne nudimo ništa više. A mjesto je predivno, u središtu Jadrana – govore Barada i Jadrić, s kojima smo šetnicom uz plažu krenuli prema hotelu Medena, nekoć perjanici turizma, ne samo općine.

storyeditor/2025-08-16/PXL_090825_136558936.jpg
08.08.2022., Seget - Opcina Seget mjesto uz more smjesteno kraj Trogira. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Taj kompleks na idealnoj poziciji, uz more, okružen borovom šumom, radi, no dio sadržaja nije u funkciji, od restorana i kafića do zahoda s natpisom da je izvan funkcije, al' otvorenih vrata pa ga gosti svejedno koriste. Na kraju šetnice je mini smetlište. Osim hotela i apartmana, Seget Donji ima i kampove, a ovdje se na 140 tisuća četvornih metara prostire Marina Baotić, jedna od najmodernijih marina, s 40 tisuća četvornih metara suhog veza. S brojnim sadržajima, poput hvaljenog restorana Yacht Club, marina je svojevrstan turistički motor općine i zbog nje tu dolaze gosti dubljeg džepa. Ove godine u Marini Baotić održan je 2. međunarodni sajam nautike Dalmatia Boat Show na kojem su predstavljeni luksuzni noviteti i održane svjetske premijere plovila.

I dok poklonici nautičkog turizma u Segetu Donjem ciljano pristaju, neki drugi sadržaji kao da su baš dobro skriveni od znatiželjnika. Na primjer, u mjestu smo čuli da se u brdu nalaze stara ranoromanička crkvica sv. Vida, oko koje su bili pronađeni stećci, te od nje nešto novija crkvica sv. Ilije i da su ispred obje zadivljujući panoramski pogledi pa smo se uputili ka Segetu Gornjem, misleći da će nas neki putokazi voditi do odredišta.

storyeditor/2025-08-16/PXL_090825_136558946.jpg

Segetsko lito

No nikakvih oznaka nije bilo, preostala nam je navigacija, uključili smo ih dvije, koje su se neko vrijeme pratile, a zatim je svaka imala svoju viziju kako doći do crkvice sv. Vida, koju na kraju, zaključili smo, nismo našli. Na proplanku iznad kamenoloma ugledali smo drugu crkvicu pa se, prolazeći uz nedovršene postaje križnog puta, popeli do nje. Prema opisu mještana i fotografijama s interneta, zaključile smo da smo "otkrile" crkvicu sv. Ilije, no nikakva info ploča koja bi nam to potvrdila ne postoji. Svoju sakralnu rutu završile smo na sigurnom, u Segetu Donjem, gdje je u kaštelu Seget od bijelog kamena klesana župna crkva Gospe od Ružarija u kojoj su oltari, slike, orgulje... zaštićeni kao spomenici kulture. Nedaleko od crkve, uz more, vijori se zastava Segetsko lito, kod pozornice na kojoj je 29. lipnja počelo, a 31. kolovoza završit će ovogodišnje Segetsko lito.

Ocjene

Gostoljubivost i susretljivost 9

Čistoća i urednost mjesta 6

Plaže 8

Raznolikost smještaja 9

Kvaliteta ugostiteljske ponude 8

Sadržaji za djecu 7

Događanja 8

Opskrbljenost 10

Autohtonost 6

Opći dojam 7

Ukupno 78

Poredak

Mošćenička Draga 94

Murter-Kornati 94

Pakoštane 94

Medulin 93

Rogoznica 93

Starigrad-Paklenica 93

Tribunj 93

Malinska 92

Sukošan 92

Tkon 92

Premantura 91

Kostrena 90

Bale 90

Funtana 90

Matulji 89

Povljana (grad Pag) 89

Ražanac 89

Stara Novalja (grad Novalja) 89

Brodarica 88

Prvić 88

Rakalj 88

Vrbnik 88

Karlobag 87

Seget 78

Živogošće (općina Podgora)

Zaostrog (općina Gradac)

Klek (općina Slivno)

Kućište (općina Orebić)

Mali Ston (općina Ston)

Lumbarda

turistička patrola seget donji

