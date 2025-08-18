Lokalci kažu da je njihovo mjesto 'najlipše na svitu' i ima velik potencijal

S autoceste silazimo u Prgometu pa se preko Prapatnice i Segeta Gornjeg spuštamo u Seget Donji, najveće mjesto u općini Seget, naslonjeno na Trogir, od kojeg ga dijeli uska cestica s apartmanima s jedne i druge strane, s tom razlikom da se jedni nalaze u selu, a drugi u gradu. Iako vode nema, mještani kažu da ih "dili potok" koji je tu nekad bio.

Mi smo u središtu

Odlazimo do rive, u potrazi za parkingom, koji se ovdje nigdje ne plaća, ali se zato mjesto čuva plastičnim stolcem. Zbog vila koje niču na sve strane komentiramo kako tu više cvate građevina nego turizam, na što mještani kažu da je u gradnji i vila s luksuznim stanovima u kojoj će kvadrat koštati nevjerojatnih od 8000 do 10.000 eura. Smještajnih kapaciteta bit će sve više i više, oni s "katom viška" već čekaju najavljenu legalizaciju, a kako čujemo od domaćih, sad su na visokom petom mjestu u županiji po broju noćenja:

– Postali smo spavaonica – kažu Ante Barada i Luka Jadrić dodajući kako njihovo mjesto, naravno "najlipše na svitu", ima velik potencijal, poput odličnog prometnog položaja te blizine i autoceste i zračne luke, za koji smatraju da nije dovoljno iskorišten. – Ono što moramo pohvaliti naši su privatni iznajmljivači koji iz godine u godinu nastoje poboljšati svoje sadržaje. Međutim, kompletna infrastruktura i veliki hotelijeri ih ne prate i onda smo danas tu di jesmo pa, osim sunca i mora, i ne nudimo ništa više. A mjesto je predivno, u središtu Jadrana – govore Barada i Jadrić, s kojima smo šetnicom uz plažu krenuli prema hotelu Medena, nekoć perjanici turizma, ne samo općine.

Taj kompleks na idealnoj poziciji, uz more, okružen borovom šumom, radi, no dio sadržaja nije u funkciji, od restorana i kafića do zahoda s natpisom da je izvan funkcije, al' otvorenih vrata pa ga gosti svejedno koriste. Na kraju šetnice je mini smetlište. Osim hotela i apartmana, Seget Donji ima i kampove, a ovdje se na 140 tisuća četvornih metara prostire Marina Baotić, jedna od najmodernijih marina, s 40 tisuća četvornih metara suhog veza. S brojnim sadržajima, poput hvaljenog restorana Yacht Club, marina je svojevrstan turistički motor općine i zbog nje tu dolaze gosti dubljeg džepa. Ove godine u Marini Baotić održan je 2. međunarodni sajam nautike Dalmatia Boat Show na kojem su predstavljeni luksuzni noviteti i održane svjetske premijere plovila.

I dok poklonici nautičkog turizma u Segetu Donjem ciljano pristaju, neki drugi sadržaji kao da su baš dobro skriveni od znatiželjnika. Na primjer, u mjestu smo čuli da se u brdu nalaze stara ranoromanička crkvica sv. Vida, oko koje su bili pronađeni stećci, te od nje nešto novija crkvica sv. Ilije i da su ispred obje zadivljujući panoramski pogledi pa smo se uputili ka Segetu Gornjem, misleći da će nas neki putokazi voditi do odredišta.

Segetsko lito

No nikakvih oznaka nije bilo, preostala nam je navigacija, uključili smo ih dvije, koje su se neko vrijeme pratile, a zatim je svaka imala svoju viziju kako doći do crkvice sv. Vida, koju na kraju, zaključili smo, nismo našli. Na proplanku iznad kamenoloma ugledali smo drugu crkvicu pa se, prolazeći uz nedovršene postaje križnog puta, popeli do nje. Prema opisu mještana i fotografijama s interneta, zaključile smo da smo "otkrile" crkvicu sv. Ilije, no nikakva info ploča koja bi nam to potvrdila ne postoji. Svoju sakralnu rutu završile smo na sigurnom, u Segetu Donjem, gdje je u kaštelu Seget od bijelog kamena klesana župna crkva Gospe od Ružarija u kojoj su oltari, slike, orgulje... zaštićeni kao spomenici kulture. Nedaleko od crkve, uz more, vijori se zastava Segetsko lito, kod pozornice na kojoj je 29. lipnja počelo, a 31. kolovoza završit će ovogodišnje Segetsko lito.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 9 Čistoća i urednost mjesta 6 Plaže 8 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 7 Događanja 8 Opskrbljenost 10 Autohtonost 6 Opći dojam 7 Ukupno 78

