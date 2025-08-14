Otok Krk prepun turista i zabavnih aktivnosti

Otok Krk uz susjedni Cres najveći je otok u Republici Hrvatskoj. Doista je pristupačan s modernim prometnicama iz pravca Rijeke i Zagreba te od Zadra, Šibenika i Splita koje spaja most Krk. A nastavak dobro uređenih prometnica slijedi na samom otoku uz staze za bicikle i šetnice. Mamac je za mnoge turiste, ali i dolazak iseljenika, posebno iz SAD-a koji se po domaći oslovljavaju kao „Merikani“. Skromne poljoprivredne površine, mnogobrojnije obitelji i ribarske brodice mnoge su natjerale trbuhom za kruhom. Većinski se naseliše u New Yorku te tako daleko od Krka i domovine osnovaše društvene organizacije da se ne zaboravi kulturna baština, jezik i otočne tradicije. Zato su ljetovanje i odmor na Krku emotivni, ali veseli i zabavni.

Ovdje se uvijek nešto događa kao što su Ljetne večeri na Krku, Baška International Guitar Festival i mnogi drugi. Održavaju se svečane povorke čuvenih Frankopanskih gardi i drugih pučkih sadržaja. Naše odredište je bila Malinska i natjecanje u boćanju, u Oštrobradićima. Malinsku smo zatekli prepunom turista iz mnogih europskih zemalja. Bilo je uočljivo da su to bili većinski mlađi bračni parovi s djecom za koje Malinska ima uz plaže i šetnice, dječja igrališta, dobru ponudu smještaja, restorana i suvenirnica. Pravo mjesto za zabavu i odmor! Natjecanje „Bale Open Dubašnica 2025“ u Oštrobradićima (naselje u općini Malinska-Dubašnica) organizirala je Hrvatska matica iseljenika i njena podružnica iz Rijeke na čelu s Renatom Garbajs. Na novom i lijepom boćalištu natjecale su se ove ekipe: Merikani (članovi iseljeničkih klubova Dubasnica Social Club, Omišalj Club, Women's Club of Otok Krk, Club Otok Krk), domaći Poganka, Mihojci iz Sv. Vida i boćari iz Brod Moravica. Domaćin uz riječku podružnicu Hrvatske matice iseljenika bio je Robert Anton Kraljić, načelnik općine Malinska-Dubašnica. Uz riječi pozdrava i dobrodošlice osjećali su ugodno i zabavno mnogobrojni gosti i natjecatelji. Nakon uzbudljivog natjecanja pehar je osvojila ekipa iz Brod Moravica, iz Gorskog kotara, a ostali su dobili utješne nagrade, boće od filcane krčke vune. Pobjednici turnira prihvatili su se pokroviteljstva ovog turnira sljedeće godine i pozvali su sve u Bord Moravice, ovaj lijep gorski kraj.

Za zabavni ugođaj organizirana je radionica „Blue Sheep“ filcanja krčke vune pod uspješnim i profesionalnim vodstvom Jasminke Gršković, vl. OPG Tohoraj. Učestvovala su većinski djeca i nježniji ženski spol koji nisu htjeli narušiti koncentraciju boćara. To je bila škola tradicijskih rukotvorina s vunom, a učesnici radionice postigli su odlične rezultate. Nazočnost akademika prof. dr. sc. Tomislava Galovića, poslovnog čovjeka tvrtke „Demaras“ Deana E. Dujmovića iz New Yorka i načelnika Roberta A. Kraljića te autora ovog izvješća i izvršnog potpredsjednika Hrvatske bratske zajednice u Americi pridonijela je umrežavanju Krčana i iseljeništva. Ugođaju ovih događanja pridonio je glazbenik Zoran Papić 'Pape' koji je odsvirao mnoge zabavne kompozicije za veselje i opuštanje.