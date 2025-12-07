Uživat će s vama i u šetnji i na kauču: Ovo je 9 idealnih pasmina za starije osobe
Starijim ljudima pas je često glavna motivacija za izlazak iz kuće i šetnju, biće koje određuje ritam njihova dana. Prilika je to da ustanu, prošeću i popričaju s nekim na putu. Idealna pasmina za starije je ona koja voli društvo, traži nježnost i potiče na kretanje, ali ne zahtijeva maratone i stalnu akciju. Otkrivamo devet pasmina koje se odlično uklapaju u mirniji tempo života.
Cavalier King Charles španijel: Ovaj nježni pratilac obožava ljudsko društvo i najradije je uz vlasnika, bilo na kauču ili u laganoj šetnji. Treba mu svakodnevno kretanje, ali obično je zadovoljan umjerenim izlascima i kratkim igrama u stanu. Dlaka traži redovito četkanje, no karakter mu je uglavnom blag i prilagodljiv.
Shih tzu: Ovaj mali pas stvoren je za društvo: miran je, privržen i lijepo se uklapa u stan. Voli šetnje, ali obično mu je dovoljno umjereno kretanje, više radi rituala i bliskosti nego radi kondicije. Dlaka mu je prekrasna, ali traži redovito četkanje i šišanje.
Bichon frisé: Veseljak koji voli pažnju i lako stvara rutinu: kratka šetnja, malo igre i opet je sretan. Ne treba previše fizičkog napora, ali će vas 'pogurati' da izađete van barem jednom ili dvaput dnevno. Ne linja se puno, no traži šišanje i češće održavanje.
Pudl: Pametan i odan pas koji se brzo prilagodi vašim navikama i tempu. Treba mentalnu stimulaciju i umjerene šetnje pa je idealan za ljude koji vole laganu aktivnost bez pretjerivanja. Iako se ne linja, njegovanje kovrčave dlake traži redovite posjete groomeru ili kućnu rutinu.
Havaneser: Vedra, stabilna pasmina koja voli ljude i radije je uz obitelj nego sama. Potreban mu je umjeren dnevni izlazak i kratka igra, ali obično nije hiperaktivan ni naporan. Dobro se uklapa u kućni život, uz redovito češljanje i osnovnu dresuru.
Mops: Mops je društven, zabavan i obično ne traži dugotrajno trčanje, više voli kratke šetnje i puno maženja. Njegov šarm je u tome što će vas pratiti gdje god krenete, ali neće tražiti 'još jedan krug' kad vi već želite doma. Važno je paziti na težinu i izbjegavati velike vrućine zbog osjetljivog disanja.
Maltezer: Maltezer je nježan i vezan uz vlasnika pa je odličan ako netko traži toplinu i mirno društvo kroz dan. Kratke šetnje i malo igre sasvim su mu dovoljni, a pritom će vas potaknuti na dnevnu rutinu izlazaka. Dlaku je najlakše održavati dok je kraća jer tako ne traži više vremena.
Francuski buldog: Francuz je smiren, odan i često sretan s kraćim šetnjama, pogotovo ako su redovite. Nije pas za duge ture, ali je odličan kao motivacija da se izađe van i udahne zrak. Kao i kod mopsa, treba paziti na toplinu, disanje i održavanje zdrave tjelesne težine.
Koker španijel: Koker voli šetnje i društvo, ali uz mirniji pristup može biti idealan partner za umjereno kretanje. Ovi psi uživaju u rutini: jedan dulji izlazak i još jedna kraća šetnja često su pun pogodak. Dlaka i uši traže redovitu brigu, ali zauzvrat dobivate nježnog psa koji voli bliskost i kontakt.