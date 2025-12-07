RECEPT DANA Uz ovaj provjereni recept fritule će vam uvijek ispasti savršeno - mekane iznutra, a hrskave izvana!

Kako temperature padaju, a lampice se pale, nezaobilazan znak da stiže blagdansko vrijeme je – prva tura domaćih fritula. Ove male, mirisne kuglice savršene su za adventske večeri, obiteljska druženja ili kao slatki zalogaj uz topli čaj. Donosimo provjereni recept koji uspijeva svaki put, uz nekoliko trikova za savršeno hrskave fritule koje ostaju mekane iznutra.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

1 žličica praška za pecivo

½ žličice soli

50 g šećera

Korica limuna ili naranče

2 žlice ruma

180 ml tekućeg jogurta

1 jaje

2 l suncokretovog ulja

Priprema: Zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. U manjoj zdjeli prosijte brašno, sol i prašak za pecivo. U drugoj zdjeli umutite jogurt, jaje, šećer, rum i koricu limuna ili naranče. Dodajte suhe sastojke i kratko sjedinite pjenjačom. Savjet: Nemojte previše miješati – nekoliko grudica je sasvim u redu. Važno je da ulje počnete zagrijavati prije pripreme smjese, jer će prašak brzo reagirati s jogurtom i fritule neće biti hrskave ako predugo čekate. Provjerite temperaturu ulja tako da umočite drvenu kuhaču – ako se oko nje stvaraju sitni mjehurići, ulje je spremno. Možete ubaciti i jednu probnu fritulu: ako se odmah počne pržiti, nastavite; ako samo pluta, pričekajte još malo.

Žlicom vadite smjesu i ubacujte fritule u ulje. Pržite 5–7 minuta na umjerenoj vatri, povremeno ih okrećući, dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Pečene fritule izvadite u sito ili na papirnate ručnike kako bi se ocijedio višak ulja i ostale hrskave. Posipajte ih šećerom u prahu ili poslužite uz čokoladu – ili sve zajedno za maksimalni blagdanski gušt!