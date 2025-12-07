Naši Portali
BREAKING
dobro za znati

Često putujete? Ovo je ključni korak nakon leta koji većina ignorira i to na vlastitu štetu!

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
07.12.2025.
u 13:47

"Zrak oko svih nas okružen je malim oblakom mikroba, čestica kože i prašine", objasnila je stručnjakinja

Iako mnogi avione doživljavaju kao sigurno i kontrolirano okruženje, oni nisu nužno najsanitarnija mjesta. Zrak se reciklira, površine čestu dodiruje stotine ljudi, a čistoća može varirati ovisno o avioprijevozniku i duljini leta. Sitni predmeti poput stolova, naslona sjedala ili tipki u toaletu mogu postati legla bakterija, zbog čega je važno biti svjestan higijenskih rizika tijekom putovanja zrakoplovom. Zato je jedna stručnjakinja podijelila trik koji bi mogao pomoći u sprječavanju nekih neugodnih posljedica putovanja avionom.

"Zrak oko svih nas i bilo kojeg drugog živog bića koje susrećemo okružen je malim oblakom mikroba, čestica kože i prašine, izravno s naših tijela ili odjeće. Kako se ljudi okupljaju, tako se ti mali osobni oblaci miješaju, a dio se prenosi i prianja za nas ili našu odjeću dok dodirujemo, prolazimo pokraj, sjedimo ili ležimo na različitim površinama, prolazimo pored ljudi, kućnih ljubimaca, životinja i biljaka", objasnila je Karen Duus, profesorica mikrobiologije i imunologije na Sveučilištu Touro u Nevadi. Mnogi izlaze iz aviona s tim neugodnim osjećajem prljavštine, piše Unilad.

Dr. Annie DePasquale, specijalizirana za obiteljsku medicinu i osnivačica Collaborating Docs, dodala je da postoji i povećani rizik ako je netko na vašem letu bolestan. "Rizik prijenosa povećava se unutar otprilike jednog reda ili jednog metra. Kašljanje i kihanje i dalje mogu slati kapljice na vaše rukave, krilo ili šal, čak i uz jaku filtraciju u kabini", objasnila je. Zato je savjetovala da jednostavno stavite odjeću u perilicu rublja čim dođete kući da biste spriječili širenja klica u vašem domu.

"Odjeću u kojoj ste putovali stavite izravno u košaru za rublje ili perilicu rublja. Izbjegavajte tresenje predmeta, što može raspršiti čestice", upozorila je. Možete se i istuširati. Također, možete i dezinficirati predmete s kojima često dolazite u kontakt. Telefoni i tableti su dobro mjesto za početak jer prsti razmazuju svakakve stvari po njihovim ekranima.

