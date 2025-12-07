Što žene žele: Ove stvari bi puno češće htjele doživjeti u krevetu!

Mnogi misle da muškarci na seks pomisle puno više puta dnevno nego žene, no pokazalo se da to baš i nije tako. Ženama možda treba malo više vremena da se 'zagriju' i više uživaju u predigri nego muškarci. Ovo su tri jednostavne stvari koje bi žene željele da muškarci rade mnogo više u krevetu, prenosi Your Tango.

Uspostavite više kontakta očima: Žene se često žale da ih muškarci ne gledaju dovoljno u oči. Osjećaju se izostavljeno ako on cijelo vrijeme zatvori oči ili samo gleda u dijelove njihova tijela... zbog čega se osjećaju kao komad mesa, a ne kao umjetničko djelo. Kontakt očima može biti jedna od najvrućih stvari koje možete učiniti tijekom seksa! Nemojte ga se bojati, prihvatite ga!

Ostani s njom bez obzira na sve: Seks je za žene često mjesto za oslobađanje od stresa, prošlih povreda i emocionalnih rana, pa mogu plakati, histerizirati i mogu se dogoditi još svakakve neočekivane stvari. a neke od njih mogu iznenaditi muškarce. No muškarci zbog toga ne bi trebali osuđivati ​​niti to shvaćati osobno. Samo ostanite sa ženom kroz emocionalne valove. Seks s nekim ponekad može izazvati duboku, emocionalnu vezu, a žene mogu reagirati na to u trenutku, samo je zagrlite i opustite se.

Budite otvoreni za više: Mnoge žene nemaju pojma da mogu imati više orgazama jer se često dogodi da nakon što muškarci dožive orgazam, mnoge su žene već odavno svoj doživjele, no što ako nisu? Ostanite povezani čak i ako niste u erekciji. Neki muškarci misle da su vam potrebni super-tehnički trikovi da biste bili izvrstan ljubavnik, i to naravno pomaže. Ali većina žena više od svega žudi za vašom besprijekornom prisutnošću kako bi vam širom otvorila svoje tijelo, um i duh. Ne zaboravite proširiti svoju želju za seksom sa svojom ženom tijekom dana. Ovo može biti i seksi poruka, senzualan dodir dok priprema ručak ili čak samo izraz pun obožavanja na vašem licu kad god učini nešto što vas podsjeti zašto ju volite.