Rijetko bi se tko usudio: Pogledajte kako je kaznio kćer (10) koja maltretira ostale učenike

"Bullying je nešto nedopustivo!"

Tim je riječima otac 10-godišnje djevojčice Matt Cox započeo svoju priču snimajući video koji je objavio na svojem Facebook profilu. Naime, njegova kći već je drugi put izbačena iz školskog autobusa jer je maltretirala ostale učenike. Kući je donijela pisanu obavijest da neko vrijeme neće više moći ići u školu i iz škole školskim autobusom.

"Zlostavljanje je nedopustivo! Barem u mojoj obitelji.A trebalo bi biti i svuda. Iako se mnogi roditelji neće složiti s tim, ovo je moj način da naučim svoju kćer pameti. Ova slatka djevojčica koju vidite na videu ispred mene moja je kćer i danas ide pješke u školu do koje je osam kilometara."

Muškarac se vozio u automobilu prateći djevojčicu do škole koja, kako je istaknuo, mora propješačiti osam kilometara, a vanjska je temperatura samo 2 Celzijeva stupnja. Istaknuo je kako je odlučio dati lekciju svojoj kćeri da počne cijeniti privilegij da može ići do škole svaki dan školskim autobusom i da prestane maltretirati ostale učenike. Naglasio je kako su djeca koja imaju tu mogućnost, kao i ona koju u školu voze roditelji automobilom, privilegirana i to treba cijeniti.

Objavio je ovaj video kao upozorenje i ostaloj djeci da nauče kako je zlostavljanje pogrešno ponašanje i neće se tolerirati.

Na njegov post reagirali su mnogi koji su podržali njegovu odgojnu metodu, a ubrzo je njegov video postao i pravi hit. Ostavljeno je više od 75 tisuća komentara na njegovu objavu, a priča je podijeljena više od 300 tisuća puta. Naknadno je objavio kako je zadovoljan učinjenim jer je njegova kći naučila lekciju, a i počela je, tvrdi, cijeniti jednostavne stvari u svom životu, a koje je dotada uzimala zdravo za gotovo.

"Ti si pravi primjer roditelja i mnogi bi od tebe trebali naučiti kako odgajati svoju djecu", tek je jedan od brojnih komentara podrške upućenih ovom ocu.