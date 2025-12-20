Vinarija i restoran Josić: identitet Baranje na tanjuru i u čaši

Postoje mjesta koja ne žive samo u prostoru, nego i u vremenu. Mjesta na kojima se prošlost i budućnost susreću u sadašnjosti toliko prirodnoj da prestajete vjerovati u slučajnost. Zmajevac je jedno od njih.

Vinarija i restoran Josić danas se s pravom ubrajaju među najprepoznatljivije gastronomske adrese sjeveroistočne Hrvatske. Baranja, regija omeđena Dunavom, Dravom i granicom s Mađarskom, stoljećima je poznata po plodnoj zemlji i snažnoj tradiciji vinogradarstva. Nije slučajno da naziv Baranja u mađarskom jeziku nosi značenje „majka vina“.

Restoran Vinarije Josić ne oslanja se na nostalgiju. Ovdje se tradicija ne ponavlja, nego razvija. Baranjska kuhinja kakvu pamtimo iz obiteljskih kuhinja pročišćena je i suvremeno interpretirana, bez gubitka identiteta. Fiš zadržava karakter rijeke, šaran prelazi granicu između tradicije i visoke kuhinje, a crna slavonska svinja postaje simbol nove baranjske gastronomije. Svaki tanjur ne govori o prošlosti, nego o mogućnostima.

Isto vrijedi i za vina. Postoje vinari koji proizvode vino i oni koji stvaraju identitet. Damir Josić pripada ovoj drugoj, rjeđoj skupini. Njegova vina nisu serijski proizvod, nego zapisi vremena – klime, tla, godine i ljudskog rada. U njima se čita DNK Baranje, prostora u kojem se susreću različite kulture i utjecaji.

Važno je naglasiti da Josić ne romantizira prošlost. On je analizira i prevodi u suvremeni jezik. Njegova vina nisu retro, nego precizna, samosvjesna i otvorena prema svijetu – čvrsto ukorijenjena u lokalno, ali bez straha od međunarodne scene.

Takav pristup prepoznali su i relevantni gastronomski vodiči. Gault&Millau dodijelio je Restoranu Vinarije Josić nagradu za Chefa tradicijske kuhinje 2024. godine, dok ga Falstaff redovito uvrštava u svoj prestižni vodič. Kvalitetu i kontinuitet rada potvrdilo je i osmo izdanje međunarodnog vodiča Gault&Millau Croatia 2025, u kojem je Restoran Vinarije Josić proglašen najboljim restoranom Slavonije i Baranje.

Posebno priznanje vinarija je dobila i izvan restoranskog konteksta. Cabernet Franc Vinarije Josić uvršten je u vinsku selekciju na inauguraciji predsjednika Republike Hrvatske, kao dio promišljene liste koja je predstavljala raznolikost i kvalitetu hrvatskih vinogorja.

Vina Josić prisutna su i na brojnim vinskim i kulturnim manifestacijama, među kojima su Vinski grad u Zagrebu, Špancirfest u Varaždinu, WineOS u Osijeku, Kro Wein u Beču te Vinatlon u Zmajevcu. Sve to potvrđuje da Vinarija i restoran Josić nisu samo lokalna atrakcija, nego važan dio suvremene baranjske i hrvatske vinsko-gastronomske scene.

Vinarija Josić nije samo restoran na Zmajevačkoj vinskoj cesti. Ona je dokaz da Baranja nije periferija hrvatske gastronomije, nego njezin relevantan i samosvjestan dio – prostor u kojem se prošlost ne čuva pod staklom, nego pretvara u budućnost.