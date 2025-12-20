Kutjevačka Graševina berbe 2025. dostupna na tržištu

Omiljena Graševina Kutjevo vraća se u punom sjaju nove berbe 2025. te je spremna osvojiti ljubitelje klasike. S velikim zadovoljstvom objavljujemo da je nova berba Graševine 2025. dostupna na cijelom tržištu.

Nova berba dolazi nakon niza iznimnih uspjeha ostvarenih na međunarodnim i domaćim vinskim natjecanjima, među kojima se ističu Decanter, Mundus Vini, Concours Mondial de Bruxelles i Festival Graševine, gdje kutjevačka Graševina redovito osvaja medalje za svoju izvrsnost. Ti uspjesi dodatno učvršćuju poziciju Vinarije Kutjevo kao vodećeg proizvođača najvažnije hrvatske vinske sorte.

Foto: Vinarija Kutjevo

Nakon iznimno uspješne prošle berbe i velikog interesa potrošača, nova Graševina nastavlja tradiciju prepoznatljive svježine i pitkosti, koja je čini jednim od najomiljenijih vina u Hrvatskoj. Zahvaljujući svježini i pitkosti, izraženom sortnom karakteru Graševine te uravnoteženom okusu s prepoznatljivom lakoćom i zaokruženošću, svi ljubitelji vina i gastronomije mogu uživati u dodatnim radostima blagdana pred nama.

Foto: Vinarija Kutjevo

Vinarija Kutjevo i kroz novu berbu ponovno potvrđuje status wine brand no. 1 u svojoj kategoriji – poznato i uvijek dobrodošlo vino za svaku prigodu. Nova Graševina 2025. može se naručiti i putem web trgovine uz sigurnu dostavu na kućnu adresu.

Uživajte u novoj berbi i blagdanima pred nama!