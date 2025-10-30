RECEPT DANA Prava jesenska poslastica: Jednostavni kolač s cimetom

Ako tražite kolač koji se priprema brzo, a miriše kao da je izašao iz bakine kuhinje – ovaj kolač s cimetom je pravi izbor. Sočan, mekan i pun toplih začinskih nota, savršen je uz kavu, čaj ili toplo mlijeko u hladnim danima. A najbolji dio? Gotov je za manje od sat vremena i ne zahtijeva nikakve posebne vještine – samo malo ljubavi i cimeta.
Sastojci:
- 2 jaja
- 200 g šećera
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 250 g brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 2 žličice cimeta
- šećer u prahu
Priprema: Umutite jaja i šećer, pa dodajte jogurt i ulje. Umiješajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup (ili obložen papirom za pečenje). Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30–35 minuta (na 170 °C ako koristite ventilator). Kolač je gotov kad čačkalica zabodena u sredinu izađe suha. Ohladite kolač barem 15 minuta, zatim ga pospite šećerom u prahu.