mljac!

RECEPT DANA Prava jesenska poslastica: Jednostavni kolač s cimetom

Ana Hajduk
30.10.2025.
u 09:30

Za dodatnu aromu, možete dodati mrvicu vanilije ili malo naribanog muškatnog oraščića. A, ako volite voćne kolače, u smjesu možete ubaciti nasjeckane jabuke ili komadiće kruške – savršeno se slažu s cimetom.

Ako tražite kolač koji se priprema brzo, a miriše kao da je izašao iz bakine kuhinje – ovaj kolač s cimetom je pravi izbor. Sočan, mekan i pun toplih začinskih nota, savršen je uz kavu, čaj ili toplo mlijeko u hladnim danima. A najbolji dio? Gotov je za manje od sat vremena i ne zahtijeva nikakve posebne vještine – samo malo ljubavi i cimeta.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 200 g šećera
  • 200 ml jogurta
  • 100 ml ulja
  • 250 g brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 2 žličice cimeta
  • šećer u prahu 

Priprema: Umutite jaja i šećer, pa dodajte jogurt i ulje. Umiješajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup (ili obložen papirom za pečenje). Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30–35 minuta (na 170 °C ako koristite ventilator). Kolač je gotov kad čačkalica zabodena u sredinu izađe suha. Ohladite kolač barem 15 minuta, zatim ga pospite šećerom u prahu.
Ključne riječi
cimet kolač s cimetom recept dana recept

