RECEPT DANA Prava jesenska poslastica: Jednostavni kolač s cimetom

Ako tražite kolač koji se priprema brzo, a miriše kao da je izašao iz bakine kuhinje – ovaj kolač s cimetom je pravi izbor. Sočan, mekan i pun toplih začinskih nota, savršen je uz kavu, čaj ili toplo mlijeko u hladnim danima. A najbolji dio? Gotov je za manje od sat vremena i ne zahtijeva nikakve posebne vještine – samo malo ljubavi i cimeta.

Sastojci:

2 jaja

200 g šećera

200 ml jogurta

100 ml ulja

250 g brašna

1 vrećica praška za pecivo

2 žličice cimeta

šećer u prahu

Priprema: Umutite jaja i šećer, pa dodajte jogurt i ulje. Umiješajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup (ili obložen papirom za pečenje). Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30–35 minuta (na 170 °C ako koristite ventilator). Kolač je gotov kad čačkalica zabodena u sredinu izađe suha. Ohladite kolač barem 15 minuta, zatim ga pospite šećerom u prahu.