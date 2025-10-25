Naši Portali
bez puno komplikacija!

RECEPT DANA Jeste li već probali grčku baklavu? Jednostavna je, brzo gotova i sočna

@kolaci.srece
VL
Autor
Ana Hajduk
25.10.2025.
u 09:00

Savršeno sočna i ukusna baklava, idealna za svaku priliku!

Grčka baklava – sočna, jednostavna i puna oraha, savršena je za sve ljubitelje slastica. Ovaj brz i lagan recept omogućava vam da uživate u tradicionalnim okusima bez puno komplikacija. Sastoji se od mekanog tijesta s grizom i obiljem mljevenih oraha, a prelivena je toplim mliječnim sirupom koji joj daje dodatnu sočnost. Uz šlag pjenu i posip od oraha, ovo je prava poslastica koju ćete obožavati! Recept je s food bloga @kolaci.srece

Sastojci (šalica od 200 ml):

  • 3 jaja
  • 1 šalica šećera
  • 1 šalica ulja
  • 1 šalica jogurta
  • 1 šalica griza
  • 1 šalica brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 200 g mljevenih oraha

Priprema: Jaja i šećer dobro izmiksajte na najjačoj brzini miksera, oko 10 minuta. Smanjite brzinu miksera i dodajte ulje, jogurt, te brašno pomiješano s grizom, orasima i praškom za pecivo. Smjesu ulijte u namašćen kalup za pečenje promjera 26 cm. Pecite na 200°C oko 35 minuta. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen. Prokuhajte 1 šalicu mlijeka s 1 vanilin šećerom. Još vrući kolač prelijte vrućim preljevom. Ohladite i ukrasite šlag pjenom te pospite mljevenim orasima.
