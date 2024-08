RECEPT DANA Nisu samo za pekmez i knedle: Pronašli smo šest recepata za slana jela sa šljivama!

Šljive su poslastica koja je svojedobno bila rezervirana za jesen, no zbog klimatskih promjena u ovom omiljenom voću danas uživamo već sredinom ljeta. Vrlo je zdrava namirnica, sadrži otprilike 43 kalorije na 100 grama i bogata je mineralima, vitaminima i antioksidansima. Većina ljudi u našim krajevima će na spomen šljive automatski pomisliti na rakiju, pekmez ili knedle, no riječ je o vrlo zahvalnoj namirnici koja se može spremati na različite načine. Iako je najčešće jedemo u desertima, šljiva je idealan dodatak i slanim jelima. Pronašli smo šest savršenih recepata koji to dokazuju.

Šljive s pršutom: Šljive dobro operite i izvadite im košticu. Umjesto koštice, u sredinu stavite badem, a potom tako napunjenu šljivu omotajte pršutom i pričvrstite čačkalicom da se ne raspadne. Pecite u pećnici dok šljiva ne omekša, a pršut ne postane savršeno hrskav. Tijekom zime na isti način možete spremati suhe šljive i pancetu. I jedno i drugo savršeno je predjelo za svaku prigodu.

VEZANI ČLANCI:

Chutney od šljiva: Ovaj kiselo-slatki umak savršen je dodatak mesnim jelima, a nije ga teško pripremiti. 200 grama luka narežite na ploške i pirjajte dok ne omekša. Na to dodajte 200 grama sitno narezanih šljiva, dvije žlice grožđica, pet žlica meda i pola decilitra vinskog octa. Posolite te pirjajte uz dodavanje crnog vina, sve dok se ne zgusne. Spremajte u zagrijane staklenke i koristite sve do nove sezone šljiva.

Gulaš od divljači: Dva kilograma luka dinstajte s pola kilograma mrkve, dvije velike paprike, dva celera i peršinom sve dok ne omekša. Na to dodajte 2 kilograma divljači i jedan kilogram junetine. Začinite solju, paprom, ljutom paprikom, lovorovim listom i ostalim začinima po želji. Kuhajte uz stalno miješanje, a pola sata pred kraj kuhanja dodajte desetak sitno narezanih šljiva i dva reda čokolade za kuhanje. Prema potrebi, dodatno začinite.

VEZANI ČLANCI:

Ražnjići s govedinom i šljivama: Goveđi filme narežite na kockice, dobro ga začinite i potopite u crveno vino preko noći. Drugog dana kockice filea redajte na štapiće, kombinirajući ih s polovicama svježih šljiva, paprikom i lukom. Pecite na takvi sve dok meso ne porumeni, a šljive ne omekšaju.

Salata od šljiva i sira: Narežite na manje komade jednu veću rajčicu, 6 šljiva i manju glavicu luka. Narežite ili izmrvite preko toga 150 grama feta sira. Dodajte nekoliko listića bosiljka, žlicu meda, malo soli i malo jabučnog octa. Sve dobro promiješajte i uživajte u osvježavajućoj ljetnoj salati.

Vege gulaš sa sojom i šljivama: Na laganoj vatri dinstajte dvije glavice luka s korjenastim povrćem – mrkvom, celerom i peršinom. Kad omekša, dodajte jednu papriku, na sitno nasjeckanih pet šljiva i 150 grama komadića soje. Začinite po želji, zalijte vodom i kuhajte 45 minuta na laganoj vatri.

Viralni veganski recept: Ispečete kore od banane i dobijete - slaninu!