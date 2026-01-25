Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
savršen!

RECEPT DANA Kad nemate puno vremena napravite domaći kruh bez kvasca

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
25.01.2026.
u 09:00

Savršen je uz maslac, sir ili domaći namaz – i dokaz da za dobar kruh ne treba puno vremena.

Ako vam se jede ukusni domaći kruh, a nemate vremena (ili strpljenja) čekati dizanje tijesta s kvascem, ovaj recept je pravo rješenje. Kruh se priprema brzo, bez dizanja, uz pomoć gazirane vode i praška za pecivo, a pečenje u loncu s poklopcem daje mu lijepu strukturu i finu koricu. Idealan je za dane kada želite nešto domaće – bez kompliciranja.

Sastojci:

  • 100 g heljdinog brašna
  • 300 g pirovog brašna
  • 100 g bijelog pšeničnog brašna
  • 3 žlice ulja
  • 300 ml gazirane mineralne vode (sobne temperature, po potrebi dodati malo više)
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 1 žličica soli

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte pirovo, heljdino i bijelo brašno s gaziranom mineralnom vodom. Smjesu pokrijte i ostavite da odstoji oko 2 sata (može i preko noći). Nakon toga dodajte prašak za pecivo, sol i ulje te sve dobro sjedinite drvenom žlicom. Tijesto treba ostati mekano i ljepljivo. Radnu površinu dobro pobrašnite, istresite tijesto i lagano ga uvaljajte u brašno, zatim oblikujte kruh bez previše gnječenja. Lonac ili kalup obložite papirom za pečenje, stavite oblikovani kruh, poklopite i pecite oko 40 minuta na 200 °C u prethodno zagrijanoj pećnici. Ako želite jaču i hrskaviju koricu, pred kraj pečenja skinite poklopac. Pečeni kruh zamotajte u kuhinjsku krpu i ostavite da se potpuno ohladi ili ga premjestite na rešetku ako volite dodatnu hrskavost.
Ključne riječi
kruh bez kvasca kruh recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!