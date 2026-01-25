RECEPT DANA Kad nemate puno vremena napravite domaći kruh bez kvasca

Ako vam se jede ukusni domaći kruh, a nemate vremena (ili strpljenja) čekati dizanje tijesta s kvascem, ovaj recept je pravo rješenje. Kruh se priprema brzo, bez dizanja, uz pomoć gazirane vode i praška za pecivo, a pečenje u loncu s poklopcem daje mu lijepu strukturu i finu koricu. Idealan je za dane kada želite nešto domaće – bez kompliciranja.

Sastojci:

100 g heljdinog brašna

300 g pirovog brašna

100 g bijelog pšeničnog brašna

3 žlice ulja

300 ml gazirane mineralne vode (sobne temperature, po potrebi dodati malo više)

1 vrećica praška za pecivo

1 žličica soli

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte pirovo, heljdino i bijelo brašno s gaziranom mineralnom vodom. Smjesu pokrijte i ostavite da odstoji oko 2 sata (može i preko noći). Nakon toga dodajte prašak za pecivo, sol i ulje te sve dobro sjedinite drvenom žlicom. Tijesto treba ostati mekano i ljepljivo. Radnu površinu dobro pobrašnite, istresite tijesto i lagano ga uvaljajte u brašno, zatim oblikujte kruh bez previše gnječenja. Lonac ili kalup obložite papirom za pečenje, stavite oblikovani kruh, poklopite i pecite oko 40 minuta na 200 °C u prethodno zagrijanoj pećnici. Ako želite jaču i hrskaviju koricu, pred kraj pečenja skinite poklopac. Pečeni kruh zamotajte u kuhinjsku krpu i ostavite da se potpuno ohladi ili ga premjestite na rešetku ako volite dodatnu hrskavost.