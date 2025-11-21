RECEPT DANA Najmekša pletenica koju ćete ikad ispeći: Ovo je recept koji uvijek uspije

Miris svježe, tople pletenice nešto je najugodnije što može ispuniti kuhinju, posebno kad vani zahladi. Ova verzija donosi iznimnu mekoću, savršenu teksturu i bogat okus – zahvaljujući kombinaciji meda, kvalitetnog brašna i jednostavne, ali učinkovite tehnike dizanja tijesta. Ako ste ljubitelj domaćeg kruha i želite pletenicu koja ostaje svježa danima, ovaj recept postat će vaš favorit.

Sastojci:

650 g brašna

280–300 g vode (ovisno o vrsti brašna)

130 g prirodnog kvasca ili 15 g svježeg kvasca

85 g meda (može i šećer)

85 g maslaca ili ulja

2 žličice soli

Priprema: Pomiješajte sve sastojke osim maslaca. Kada dobijete glatko tijesto, dodajte omekšali maslac i mijesite još oko 10 minuta. Ostavite tijesto da odmara oko 5 sati na sobnoj temperaturi (oko 23 °C). U prva dva sata, napravite četiri preklapanja tijesta. Nije obavezno, ali daje mekšu, prozračniju strukturu. Nakon početnog dizanja, stavite tijesto u hladnjak preko noći. Ujutro oblikujte dvije pletenice. Ostavite ih da rastu 4–5 sati. Poprskajte pletenice vodom, po želji pospite sezamom i pecite 30 minuta na 180 °C. Za dodatnu vlagu i mekšu koricu, u pećnicu ubacite nekoliko kockica leda.

Napomena: Ako koristite svježi kvasac umjesto prirodnog, postupak je klasičan – bez hladne fermentacije, uz uobičajeno dizanje i pečenje.