Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
zaboravite na pekaru

RECEPT DANA Najmekša pletenica koju ćete ikad ispeći: Ovo je recept koji uvijek uspije

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.11.2025.
u 09:30

Nema ništa bolje od domaće pletenice koja se topi u ustima, a ovaj recept jamči upravo takav rezultat!

Miris svježe, tople pletenice nešto je najugodnije što može ispuniti kuhinju, posebno kad vani zahladi. Ova verzija donosi iznimnu mekoću, savršenu teksturu i bogat okus – zahvaljujući kombinaciji meda, kvalitetnog brašna i jednostavne, ali učinkovite tehnike dizanja tijesta. Ako ste ljubitelj domaćeg kruha i želite pletenicu koja ostaje svježa danima, ovaj recept postat će vaš favorit.

Sastojci:

  • 650 g brašna
  • 280–300 g vode (ovisno o vrsti brašna)
  • 130 g prirodnog kvasca ili 15 g svježeg kvasca
  • 85 g meda (može i šećer)
  • 85 g maslaca ili ulja 
  • 2 žličice soli

Priprema: Pomiješajte sve sastojke osim maslaca. Kada dobijete glatko tijesto, dodajte omekšali maslac i mijesite još oko 10 minuta. Ostavite tijesto da odmara oko 5 sati na sobnoj temperaturi (oko 23 °C). U prva dva sata, napravite četiri preklapanja tijesta. Nije obavezno, ali daje mekšu, prozračniju strukturu. Nakon početnog dizanja, stavite tijesto u hladnjak preko noći. Ujutro oblikujte dvije pletenice. Ostavite ih da rastu 4–5 sati. Poprskajte pletenice vodom, po želji pospite sezamom i pecite 30 minuta na 180 °C. Za dodatnu vlagu i mekšu koricu, u pećnicu ubacite nekoliko kockica leda.

Napomena: Ako koristite svježi kvasac umjesto prirodnog, postupak je klasičan – bez hladne fermentacije, uz uobičajeno dizanje i pečenje.
Ključne riječi
kruh pletenica recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja