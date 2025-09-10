RECEPT DANA Brzi kolač sa šljivama – desert sezone koji uspijeva baš svima!

Sezona šljiva na stol donosi bezbroj slastica, ali jedan recept uvijek pobjeđuje – jednostavan, sočan i brz kolač sa šljivama. Idealan je za sve koji vole domaće kolače koji se pripremaju bez puno kompliciranja. Najbolji dio? Sve sastojke (osim šljiva) mjerite samo jednom žlicom!

Sastojci:

2 jaja

12 žlica šećera

12 žlica ulja

12 žlica mlijeka

16 žlica brašna

2 žličice praška za pecivo

2 žličice vanilin šećera

800 g očišćenih plavih šljiva

Priprema: Umutite cijela jaja sa šećerom dok ne dobijete pjenastu, svjetložutu smjesu. Dodajte ulje i ponovno dobro izmiksajte. Zatim naizmjenično dodajte brašno, prašak za pecivo i mlijeko, sve lagano miješajući da se sjedini. Dobivenu smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje (36×20 cm) te poravnajte. Po vrhu rasporedite šljive narezane na manje komade. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30 minuta. Ohladite kolač, pospite šećerom u prahu i poslužite.