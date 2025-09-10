Naši Portali
kad nemate puno vremena

RECEPT DANA Brzi kolač sa šljivama – desert sezone koji uspijeva baš svima!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.09.2025.
u 09:30

Jednostavno, brzo i sezonski – kolač koji će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Sezona šljiva na stol donosi bezbroj slastica, ali jedan recept uvijek pobjeđuje – jednostavan, sočan i brz kolač sa šljivama. Idealan je za sve koji vole domaće kolače koji se pripremaju bez puno kompliciranja. Najbolji dio? Sve sastojke (osim šljiva) mjerite samo jednom žlicom! 

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 12 žlica šećera
  • 12 žlica ulja
  • 12 žlica mlijeka
  • 16 žlica brašna
  • 2 žličice praška za pecivo
  • 2 žličice vanilin šećera
  • 800 g očišćenih plavih šljiva

Priprema: Umutite cijela jaja sa šećerom dok ne dobijete pjenastu, svjetložutu smjesu. Dodajte ulje i ponovno dobro izmiksajte. Zatim naizmjenično dodajte brašno, prašak za pecivo i mlijeko, sve lagano miješajući da se sjedini. Dobivenu smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje (36×20 cm) te poravnajte. Po vrhu rasporedite šljive narezane na manje komade. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 30 minuta. Ohladite kolač, pospite šećerom u prahu i poslužite.
Ključne riječi
kolač od šljiva recept dana recept

