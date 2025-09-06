Naši Portali
tko mu može odoljeti?

RECEPT DANA Kaiserschmarrn ili carski drobljenac: Savršen desert ili obrok uz malo domaćeg pekmeza

Autor
Večernji.hr
06.09.2025.
u 10:11

Priprema je vrlo jednostavna, a potrebno vam je samo nekoliko sastojaka.

Nekima su to neuspjele palačinke, no Kaiserschmarrn ili carski drobljenac s malo pekmeza mnogima je u stara vremena bio doručak ili večera. Danas može poslužiti i kao odličan desert ili kao obrok sam za sebe. Priprema je vrlo jednostavna te vam je potrebno tek nekoliko sastojaka. 

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 100 ml mlijeka
  • 150 g glatkog brašna
  • 4 žlice oštrog brašna
  • 150 g šećera
  • 1 žličica soli
  • ulje za prženje

Priprema: Od svih sastojaka pjenjačom ili mikserom umutite tijesto malo gušće nego za palačinke. U veću tavu na dosta ulja ili maslaca izlijte smjesu i pržite je na jakoj vatri uz povremeno miješanje. Kako će se smjesa stvrdnjavati od dolje, tako je treba kuhačom prerezati i usitniti, promiješati i tako ponavljati postupak dok se sve skupa ne pretvori u male komadiće (grudice) i ne poprimi lijepu zlatnu boju. Poslužite toplo s omiljenim pekmezom. 
Ključne riječi
carski drobljenac šmarn kaiserschmarrn recept dana recept

