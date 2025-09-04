RECEPT DANA Za prste polizati: Imamo 8 recepata za džemove koji se brzo spremaju, a još brže nestaju
Kraj ljeta i početak jeseni pravo su vrijeme za pripremu domaćih džemova. Čak i ako nemate vlastiti voćnjak, to nije izgovor da ne napravite džem jer tržnice obiluju raznim sezonskim voćem koje se može nabaviti po pristupačnim cijenama. Donosimo osam recepata za slastice koje ovih dana možete pripremiti u vlastitoj kuhinji, kako biste uživali u njima cijele godine.
Džem od šljiva: Za klasičan jesenski okus, trebat će vam 2 kilograma šljiva, 700 grama šećera, vanilin šećer i malo cimeta. Kuhajte na laganoj vatri oko dva sata dok se ne zgusne. Ovaj džem najbolje se slaže s domaćim kruhom i svježim sirom, a njegova bogata aroma vraća uspomene na djetinjstvo.
Džem od smokava: Zrele smokve same po sebi daju puno prirodne slatkoće pa je za ukusan džem dovoljno 1,5 kilograma smokava, 600 grama šećera, sok jednog limuna i dvije žlice meda. Kuhajte ih oko sat vremena, a za poseban miris dodajte malo ruma. Ovaj džem je izvrstan uz tvrde sireve i često se koristi kao desertni dodatak.
Džem od krušaka: Za nježan i aromatičan džem koristite 2 kilograma krušaka, 700 grama šećera te sok i koricu jednog limuna, uz prstohvat muškatnog oraščića. Kuhajte sat i pol dok se ne zgusne. Blagim okusom ovaj džem oduševit će sve one koji vole diskretnu slatkoću i najbolje se slaže uz jutarnje pecivo.
Džem od bresaka: Od 1,5 kilograma bresaka, 600 grama šećera, soka limuna i malo svježeg đumbira nastaje svjež i sočan džem. Kuhajte oko 45 minuta. Ovaj džem posebno dobro ide uz palačinke ili jogurt, a lagana pikantnost đumbira daje mu poseban štih.
Džem od grožđa: Za aromu vinograda u staklenki, uzmite 2 kilograma grožđa, 800 grama šećera i sok jednog limuna. Nakon što odstranite koštice, kuhajte oko sat vremena. Dobit ćete bogat i intenzivan džem idealan za palačinke ili nadjeve za kolače.
Džem od jabuka: Jabuke su baza mnogih zimskih poslastica, pa za džem upotrijebite 2 kilograma jabuka, 700 grama šećera, cimet, nekoliko klinčića i malo limuna. Kuhajte oko sat vremena dok se ne postigne željena gustoća. Rezultat podsjeća na mirisnu pitu od jabuka i unosi toplinu doma u svaku staklenku.
Džem od kupina: Tamni, aromatični džem nastaje od 1,5 kilograma kupina, 600 grama šećera i soka limuna. Kuhajte oko 45 minuta, a želite li glatku teksturu, procijedite koštice. Osim što je bogat antioksidansima, ova poslastica savršena je uz tost ili kao nadjev za kolače.
Džem od dunja: Za gust i mirisan džem uzmite 2 kilograma dunja, 800 grama šećera te koricu i sok limuna. Dunje prvo kratko prokuhajte dok ne omekšaju, a zatim dodajte šećer i kuhajte još sat i pol. Njihov blago trpki okus i zlatna boja čine ovaj džem posebnim i drugačijim od ostalih.