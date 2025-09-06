Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
mljac!

RECEPT DANA Sjećate li se ove poslastice? Imamo recept za pravu kukuruznu zlevanku s pekmezom od šljiva

Starinski me?imurski kola?i
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.09.2025.
u 09:00

Bilo da je pripremate za obiteljsku večeru ili za goste, kukuruzna zlevanka s pekmezom od šljiva uvijek će osvojiti svojim rustikalnim šarmom i toplinom domaće kuhinje.

Kukuruzna zlevanka s pekmezom od šljiva prava je poslastica iz bakine kuhinje koja miriše na tradiciju i toplinu doma. Ova jednostavna, ali neodoljiva slastica kombinira bogatstvo kukuruznog brašna s aromatičnom slatkoćom domaćeg pekmeza od šljiva. Savršena je za trenutke opuštanja uz šalicu čaja ili kave, vraćajući nas u djetinjstvo i podsjećajući na autentične okuse koji ne izlaze iz mode.

Sastojci:

  • 4 jaja 
  • 15 dag šećera 
  • 2 šalice kukuruznog brašna 
  • 1 šalica glatkog brašna
  • 2 dl kiselog vrhnja 
  • 2 šalice mlijeka 
  • 1 šalica ulja 
  • 1 prašak za pecivo 
  • 1 vanilin šećer 

Priprema: Jaja pjenasto izmiksajte sa šećerom. U pjenasto izmiješanu smjesu dodajte vrhnje, mlijeko, ulje te lagano umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u namašćenu i brašnom posipanu tepsiju i pecite na temperaturi od 180ºC. Nakon 5 minuta pečenja po smjesi rasporedite domaći pekmez od šljiva, svježi sir (po želji) pa zlevanku ispecite do kraja. Pečenu zlevanku posipajte šećerom u prahu i vanilin šećerom.
Ključne riječi
zlevka Zlevanka s pekmezom od šljiva zlevanka recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još