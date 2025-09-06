RECEPT DANA Sjećate li se ove poslastice? Imamo recept za pravu kukuruznu zlevanku s pekmezom od šljiva

Kukuruzna zlevanka s pekmezom od šljiva prava je poslastica iz bakine kuhinje koja miriše na tradiciju i toplinu doma. Ova jednostavna, ali neodoljiva slastica kombinira bogatstvo kukuruznog brašna s aromatičnom slatkoćom domaćeg pekmeza od šljiva. Savršena je za trenutke opuštanja uz šalicu čaja ili kave, vraćajući nas u djetinjstvo i podsjećajući na autentične okuse koji ne izlaze iz mode.
Sastojci:
- 4 jaja
- 15 dag šećera
- 2 šalice kukuruznog brašna
- 1 šalica glatkog brašna
- 2 dl kiselog vrhnja
- 2 šalice mlijeka
- 1 šalica ulja
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
Priprema: Jaja pjenasto izmiksajte sa šećerom. U pjenasto izmiješanu smjesu dodajte vrhnje, mlijeko, ulje te lagano umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u namašćenu i brašnom posipanu tepsiju i pecite na temperaturi od 180ºC. Nakon 5 minuta pečenja po smjesi rasporedite domaći pekmez od šljiva, svježi sir (po želji) pa zlevanku ispecite do kraja. Pečenu zlevanku posipajte šećerom u prahu i vanilin šećerom.