RECEPT DANA Sjećate li se ove poslastice? Imamo recept za pravu kukuruznu zlevanku s pekmezom od šljiva

Kukuruzna zlevanka s pekmezom od šljiva prava je poslastica iz bakine kuhinje koja miriše na tradiciju i toplinu doma. Ova jednostavna, ali neodoljiva slastica kombinira bogatstvo kukuruznog brašna s aromatičnom slatkoćom domaćeg pekmeza od šljiva. Savršena je za trenutke opuštanja uz šalicu čaja ili kave, vraćajući nas u djetinjstvo i podsjećajući na autentične okuse koji ne izlaze iz mode.

Sastojci:

4 jaja

15 dag šećera

2 šalice kukuruznog brašna

1 šalica glatkog brašna

2 dl kiselog vrhnja

2 šalice mlijeka

1 šalica ulja

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Priprema: Jaja pjenasto izmiksajte sa šećerom. U pjenasto izmiješanu smjesu dodajte vrhnje, mlijeko, ulje te lagano umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu ulijte u namašćenu i brašnom posipanu tepsiju i pecite na temperaturi od 180ºC. Nakon 5 minuta pečenja po smjesi rasporedite domaći pekmez od šljiva, svježi sir (po želji) pa zlevanku ispecite do kraja. Pečenu zlevanku posipajte šećerom u prahu i vanilin šećerom.