'Rasplakala sam djevojčicu (4) u avionu jer mi je sjela na mjesto; jesam li pretjerala?'

Često korisnici na društvenim mrežama raspravljaju što je ispravno napraviti u određenim situacijama na putovanjima, a u jednoj je takvoj temi anonimna žena otkrila da je, prije nego što joj je počeo devet sati dug let, rasplakala djevojčicu koja joj je sjela na mjesto. Na Redditu je 22-godišnjakinja tako otvoreno prepričala svoje iskustvo pitajući druge korisnike je li pogriješila, a njihove su reakcije uglavnom bile prilično burne. Mlada žena je ispričala i da joj je taj let bio prvi na kojem je bila sama, te da je cijeli dan bila nervozna zbog putovanja i preemotivna zbog napuštanja svoje obitelji. "Taj mi je put bilo posebno teško ostaviti obitelj i cijeli sam dan plakala. Imala sam rezervirano mjesto do prozora i to me malo radovalo", ispričala je.

"Kada sam se ukrcala, dijete je sjedilo na mom mjestu, a njezin tata na srednjem sjedalu. Pogledala sam tatu i pokazala na sjedalo do prozora, rekavši da mislim da je to moje i očekujući da će se malena pomaknuti. On me samo pogledao i rekao da je ona dijete, te mi prstom pokazao sjedalo uz prolaz predlažući da sjednem tamo", priča ona.

To ju je, kaže, zbunilo i uzrujalo pa je odlučila nazvati svog tatu, da provjeri što on o svemu misli. "Tata mi je rekao da uzmem svoje mjesto jer ga je on platio i da nije bilo besplatno. To sam i rekla ocu djevojčice i on ju je zamolio da se makne. Ipak, dijete je tada počelo plakati i grozno sam se osjećala, ali mi je tata savjetovao da izdržim..."

Djevojčica se tako, kaže, vratila na svoje mjestu u sredini, a kako se osjećala krivom, gurnula je svoje sjedalo unatrag kako bi i curica mogla gledati kroz prozor.. "Njen je tata još imao par podrugljivih primjedbi pa sam htjela provjeriti što drugi misle?", napisala je, a objavu su brzo preplavili komentari, uglavnom korisnika koji su smatrali da je žena u pravu.

"Platili ste mjesto, a taj je čovjek bio bezobrazan i nije imao pravo kod vas izazivati krivnju", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Da je htio za dijete mjesto do prozora, mogao ga je rezervirati ranije ili platiti malo više. Umjesto toga, on je pokušao vas okriviti i to nije pošteno"... "Uvijek me nasmije kada ljudi poput tog oca ističu očito, kao da je uopće važno. Poput nrpr. „Ona je dijete!“ ili "On je tvoj otac!..". Trebao je rezervirati mjesto do prozora i sve bi bilo u redu", zaključio je treći.

