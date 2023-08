Žena se požalila na Redditu: 'Sestra mi je čuvala dijete, a zatekla sam je kako ga doji!'

Jedna je mama na Redditu ispričala kako se šokirala vidjevši kako sestra doji njenu bebu, a postupak je osim nje zgrozio i šokirao većinu korisnika foruma. Na njemu je 22-godišnjakinja objasnila kako su ona i njezina sestra, kojoj je 27 godina, djecu dobile u razmaku od svega dva tjedna. Kako je žena trebala na operaciju, a otac djeteta s njima, sestra joj ljubazno ponudila da na nekoliko dana dok je ona u bolnici pričuva i njeno dijete, koje se ionako hrani na bočicu. Iako joj je, kaže, na početku bila zahvalna, ubrzo su na i njihov brat zaključili kako je 'majčino mlijeko najbolje', pa je sestra odlučila dojiti svog nećaka. "Kada sam došla kući, vidjela sam sina na sestrinim grudima!",napisala je novopečena majka, dodajući da ju ipak nije odmah napala, jer je mislila da ga je odlučila dojiti jer joj je bilo lakše nego da se izdaja. "Poludjela sam tek kada mi je rekla da je bacila smeće s kojim sam ga ja hranila i da će se od sada ona izdajati i meni davati svoje mlijeko...

Takva ju je izjava, kaže ova mama, šokirala pa nije isti tren reagirala, ali nakon par trenutaka odlučila je; ni manje ni više; pozvati policiju i sestru prijaviti za napad. A iako su joj, dodaje, oni odmah rekli da 'dojenje sestrinog djeteta nije napad ni zločin uopće', za nekoliko je trenutaka situacija među njima eskalirala.

“Tada je ona počela na mene vikati govoreći mi da sam užasna sestra jer sam joj pozvala policiju, dok mi je ona samo pokušavala pomoći...”, napisala je. "Rekla sam joj da je bez da me išta pitala bacila 14 kutija kupovnog 'baby' mlijeka koje trenutno nemam čime zamijeniti, jer njeno mlijeko ne želim. Nakon toga je, iako se sama ponudila da mi pričuva dijete, rekla da joj za to dugujem novac, a onda je izjurila iz stana i blokirala mene i bratove pozive.

Zbog svega su sada, dodaje, na nju ljuti i roditelji koji misle da nije trebala zvati policiju, te brinu da će to utjecati na sestrin posao, no korisnici foruma su bili zgroženi sestrinim postupcima. "Ne razumijem kako dojenje tuđeg djeteta, pogotovo bez dopuštenja, nije napad?!", komentirala je jedna osoba, a druga je dodala: "Prvo je napravila to, a onda vas, nakon što vam je bacila mlijeko, još i blokirala... "Pa se ti, sestro, snađi kako znaš!", komentirao je netko.

Ipak, neki su tvrdili da je sa zvanjem policije autorica posta otišla predaleko. "Nije se imala pravo riješiti vašeg mlijeka, ali pozivanje policije je također pretjerana reakcija. Što vam je uopće bio cilj? Da uhite dojilju? Obje ste trebale biti odraslije i razgovarati", zaključila je jedna korisnica.

