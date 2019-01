Mnogi ruskog iscjelitelja Maksima Osipova opisuju kao čudotvorca jer je pomogao i onima nad kojima su svi drugi odustali.

"Prva terapija kod Maksima je bila za mene kao svjetlo na kraju tunela."

"Liječnik me je slao na bezbroj pretraga koje su pokazivale da je sa mnom sve u redu. Unatoč dobrim rezultatima pretraga, osjećala sam se jako loše. Stalno su me mučile glavobolje i bolovi u zglobovima. Na kraju sam bila potpuno psihički iscrpljena i činilo mi se da ću završiti na antidepresivima. Neizmjerno sam zahvalna što me je prijateljica pozvala na susret s Maksimom. Vjerovao je u mene dok su svi drugi već bili odustali od mene." Ovo su riječi jedne od pacijentica koja još i danas posjećuje slavnog ruskog terapeuta. Zahvalna mu je za obnovljeno zdravlje, jer je nedugo vremena unatrag bila uvjerena da se neće moći izvući iz stanja svakodnevne boli i tjeskobe.

Osipov vjeruje u svoje pacijentice i pokazuje im put do samoozdravljenja

Maksim Osipov ima prirodnu sposobnost liječenja. Kada je u kontaktu s pacijentom, odmah osjeća njegovo energetsko stanje i prepoznaje bolesti i simptome. Zna kome može pomoći a kome ne može. Naime tvrdi da se potrebno odlučiti za zdravlje. Većini može pomoći do potpunog ili djelomičnog izlječenja. Svoje pacijente potiče da uvide što ih je dovelo do lošeg zdravstvenog stanja i motivira na promijenu nezdravih navika u svojem životu.

Svakodnevno ga posjećuje sve više ljudi zbog bolesti koje su posljedica stresa i svakodnevne napetosti. Uspješno liječi ljude s kroničnim bolovima u leđima, otklanja bol u leđima, išijas, hermiju, liječi ljude s reumatskim bolestima, s depresijom i anksioznim poremećajima, pomaže ljudima koji pate od migrene i glavobolja, visokog krvnog tlaka, alergija, dijabetesa i mnogih drugih bolesti.

Osipov također svojim pacijentima pomaže s brojnim savjetima za održavanje zdravlja. Pokazuje im tehnike opuštanja, vježbe za poboljšanje osjećanja u slučaju bolova i stresa te ih savjetuje o tome kako prekinuti s nezdravim navikama. Svakome pokazuje put do zdravlja. Odluka o zdravlju je uvijek stvar pojedinca. "Ja u svoje pacijente u potpunosti vjerujem i podržavam ih 100 posto", dodaje Osipov.

Maksim Osipov uspješno surađuje sa službenom medicinom

Za razliku od nekih drugih iscjelitelja, Osipov surađuje sa službenom medicinom. Svjestan je prednosti suradnje i preplitanja grana znanja: "U Rusiji nema konkurencije između službene i narodne medicine, liječnici iz obje grane medicine međusobno se uvažavaju i nadopunjuju. Sve u korist osobe koja ima problem. Sam sam mišljenja da bi bilo dobro da se naš način razmišljanja proširi na sve krajeve svijeta, jer to pacijentima donosi najviše koristi."

U svom radu je vrlo oprezan. Ako se radi o velikom riziku, tada pacijenta samo savjetuje. Tako je često u slučajevima kod kardiovaskularnih bolesti ili karcinoma. Također je važno kada pacijent posjeti njegovu terapiju. Ovisno o napretku bolesti, procjenjuje kako mu može pomoći.

Iako Osip uvijek naglašava kako ne koristi čarobne štapiće, njegovi uspjesi stvarno izgledaju poput čarolije. Dogodilo se je naime već da ga je posjetio pacijent koji nije mogao hodati bez štaka. Nakon nekoliko terapija, pacijent je otkorakao iz sobe u kojoj se liječenje odvijalo, bez štaka. Osipov je često pomogao i onima od kojih je službena medicina već odustala. Pomagao je mnogim parovima koji su imali problema s plodnošću i mnogima otklonio dioptriju. Osipov tvrdi da ništa ne ide na silu. Uz malo pomoći čuda se mogu dogoditi.

