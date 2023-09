Prodao je kuću bez znanja svoje supruge: 'Kad je doznala, bila je bijesna, ali to je moja kuća'

Kada ste u ozbiljnoj vezi, trebali biste uključiti partnera u velike odluke koje donosite. Pogotovo kada se radi o prodaji kuće u kojoj ste oboje živjeli. Ali, jedan je muškarac učinio upravo suprotno, prenosi Metro. Na Redditu je podijelio: ''Moja žena i ja smo u braku mnogo godina, ali prije nego što smo se vjenčali, stekao sam značajno bogatstvo. Kad smo se vjenčali, odlučio sam se za predbračni ugovor i potpunu razdvojenost imovine. Ona je također bila bogata.''

''Osim kuće u kojoj trenutačno živimo, još uvijek posjedujem prekrasan stan u istom gradu koji inače iznajmljujem, ali trenutačno je prazan'', nastavlja. ''Tijekom protekle dvije godine vodili smo mnogo rasprava o tome da se preselimo u manji grad i kupimo kuću u blizini plaže. Prije dva mjeseca kupili smo kuću i ubrzo se selimo. Već smo izvršili renovacije koje smo željeli, kupili namještaj i uskoro ćemo se useliti."

''Budući da više nećemo živjeti u ovom gradu, nisam vidio razloga da zadržim kuću u kojoj trenutačno živimo i prodao sam je a da nisam obavijestio suprugu. S obzirom na to da je to isključivo moja imovina, nisam vidio potrebu da je unaprijed o tome obavijestim. Osim toga, prodaja i kupnja nekretnine uvijek je stresan proces'', dodaje.

''Na dan kad sam završio prodaju, rekao sam joj da sam prodao kuću, a ona je bila bijesna na mene što joj nisam ranije rekao. Napomenula je da joj je i dalje potrebna kuća u ovom gradu i da namjerava često dolaziti. Objasnio sam joj da još uvijek imam stan koji možemo koristiti kad god trebamo biti u gradu, tako da ne bi trebalo biti problema.''

Ali, to baš i nije sve izgladilo. ''Ona je i dalje ljutita na mene'', priznaje, ''tvrdeći da je nisam tretirao kao suprugu jer je nisam uključio u tako važnu odluku. S druge strane, i dalje ima stan u koji može otići, a kuća je uvijek bila isključivo moja, kao što i ona ima svoje bogatstvo. Ona tvrdi da je to potpuno drugačija situacija jer je to kuća u kojoj smo živjeli, iako se selimo u idućih nekoliko dana.''

Ljudi u komentarima bili su velikom većinom na ženinoj strani. Jedna je osoba napisala: ''Čini se da te nije bilo briga što ona misli o prodaji kuće. Trebali ste je uključiti, čak i ako mislite da je to vaše.'' ''Ona je tvoja supruga'', napisao je drugi, ''s kojom vjerojatno živiš godinama, a nisi je uključio u odluku.'' Netko drugi je komentirao: ''Dobro, to je tvoj novac, ali dovraga, je li ti ona partnerica ili što? Ako ne možete razgovarati o životnim odlukama sa svojom životnom partnericom i tretirati je kao ravnopravnu, zašto ste se vjenčali?''

Nakon što je vidio komentare, muškarac je dodao: ''Impresioniran sam što ima više od 3000 odgovora. Samo da razjasnimo nekoliko stvari: Imamo oko 45 dana da se iselimo iz kuće, a preseljenje u novu kuću već smo planirali za nadolazeće dane. Mislio sam da je pristala na prodaju, jer smo se oboje složili da je kuća prevelika i zahtijeva puno održavanja. Tako da je prodaja uvijek bila naš sljedeći korak.''

