Stručnjak kaže da ove tri svakodnevne navike mogu produljiti život: 'Za više od 10 godina!'

Iako su dugovječnost, fizička agilnosti i dobro zdravlje u trećoj dobi uglavnom rezultat nesvjesnog ponašanja, postoji nekoliko stvari s kojima; ako postanu svakodnevne navike; možemo svjesno pridonijeti duljem i zdravijem životu, objasnio je Dan Buettner, stručnjak za dugovječnost i autor bestselera New York Timesa o 'Plavim zonama', The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth.

1. Volontiranje

Kvalitetne su veze presudne za dugovječnost, a Buettner ide korak dalje i u svojim 'Plavim zonama' piše da je poklanjanje vlastitog vremena drugima ključno za dulji život. Tu su tvrdnju poduprla i istraživanja poput studije o starijim osobama koja je otkrila da oni koji drugima pružaju emocionalnu podršku žive dulje od prosjeka; što su znanstvenici nazvali učinkom Majke Tereze.

"Veliki dio svakodnevnog života uključuje rad za dobrobit obitelji ili zajednice", kaže Buettner. "Tako će se, na primjer, tijekom žetve svi iz zajednice uključiti u poslove vezane za nju i tako omogućiti dobar krajnji rezultat, a to nazivamo nesvjesnim volontiranjem koje jednostavno dolazi sa životom...

2. Sjedenje na podu

"Jedan od glavnih ubojica starijih ljudi su padovi", kaže Buettner i dodaje da su, ako ste stariji od 65 godina, šanse za gubitak ravnoteže i pad jedan naprema četiri, a za one kojima se pad dogodi, šanse da padnu ponovno postaju dvostruko veće. Ako starija osoba padne i slomi kuk, šanse da će umrijeti unutar godinu dana iznose čak 30 do 40% (ne nužno od samog pada, već od drugih komplikacija).

"Kada sjedite na podu, neprestano trenirate snagu i ravnotežu donjeg dijela tijela; posebno ako ustajete i spuštate se s poda više puta dnevno. U jednoj od Plavih zona, Okinawi, stariji ljudi mnogo manje padaju jer sjede samo na podu, kao i na poluotoku Nicoya, Kostarika, gdje mnogi rade u svojim vrtovima, prilikom čega su na koljenima i saginju se", kaže.

Naravno, sjedenje na podu nije rješenje za dugovječnost; ali Buettner ga smatra jednom od praksi koje ljudima može pomoći da žive dulje i zdravije.

3. Igranje pickleballa

Naravno, ne igraju mnogi ljudi pickleball, no prema Buettneru, taj i slični društveni sportovi izvrsni su za dugovječnost. On se u toj tvrdnji poziva na studiju klinike Mayo koja je otkrila da ljudi s aktivnim životnim stilom žive dulje od ljudi koji kod kuće sjede pred TV-om (što ne čudi), a od tih aktivnih pojedinaca najdulje pak žive oni koji se bave spomenutim ili nekim sličnim sportom u kojem se koristi reket.

"Osim što je sport, pickleball je i društvena igra, a vjerojatno ne treba podsjećati koliko su društvene veze važne za dugovječnost", kaže Buettner i dodaje; "U njemu ne možete ne steći prijatelje! A osim toga, pruža vam i niz tjelesnih aktivnosti niskog do srednjeg intenziteta i ubrzava otkucaje srca, s tim da kasnije niste ni svjesni da ste zapravo odradili vrlo kvalitetan trening", rekao je za Mind Body Green.

