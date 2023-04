Potrebno im je malo više vremena: Pet namirnica koje ne biste trebali kupovati u zadnji čas!

Sigurno ste se našli u situaciji da dođete kući s posla, gladni i nađete praznu smočnicu i hladnjak. Naravno, možete naručiti dostavu ili otići do svog omiljenog mjesta u susjedstvu. No, objedovanje vani i naručivanje može biti skupo, a danima poput petka ili subote to ponekad može potrajati zbog gužve. Da ne spominjemo, kuhanje kod kuće obično je zdravija opcija.

Možda mislite da će biti brže na brzinu otići do trgovine i napraviti nešto kod kuće. No, ako ćete trčati u trgovinu, postoji nekoliko artikala koje je najbolje ne kupovati u zadnji čas. Ovim je namirnicama potrebno je malo više vremena prije nego što budu spremne za jelo, piše Eat This Not That.

Svjetlozeleni avokado: Ako žudite za svježim guacamoleom, bolje je da kupite gotovi guacamol u trgovini nego tvrdi, svjetlozeleni avokado. Trebat će im nekoliko dana da omekšaju kod kuće prije nego što budu spremni za rezanje i gnječenje za umak. S druge strane, ako na hrpi nađete mekan i gotov avokado, imate sreće.

Smrznuto meso i perad: Smrznutoj mljevenoj govedini može trebati punih 12 sati da se otopi preko noći u hladnjaku. I iako postoje kraći načini za odmrzavanje mesa, prema FDA, kao što je puštanje u hladnu vodu, čak i ova metoda može potrajati sat vremena ili dulje. Većim komadima mesa trebat će više vremena da se odmrznu, pa ako ste u žurbi, bolje je da kupite već porcionirane porcije. Poput smrznute govedine, piletini i puretini također će trebati više od sat vremena da se potpuno odmrznu pod tekućom vodom ili u hladnjaku. Međutim, možete kuhati smrznutu perad samo očekujte da ćete dodati oko 50% vremena kuhanja, prema smjernicama FDA.

Rajčice: Rajčice, posebno velike s tankom korom, postaju vrlo osjetljive kada sazru. Kao rezultat toga, postoji velika vjerojatnost da ćete oštetiti osjetljivo voće na putu kući iz trgovine. Radi sigurnijeg transporta odlučite se za rajčice kojima još treba malo vremena da sazru i nekoliko dana ih čuvajte u ladici obloženoj tamnom krpom i bit će slatke, sočne i spremne za jelo.

Zelene banane:Ako vaša trgovina prodaje samo tvrde, zelenkaste banane, nemojte očekivati da ćete ih moći poslužiti ili pojesti isti dan. Zapravo, ovisno o tome koliko su zaista zelene, možda će vam trebati dva do tri dana dok ne dobijete mekano žuto voće koje će vam zasladiti jutarnju zobenu kašu. Naravno, ako predugo čekate, i banane će potamniti i omekšati više nego što biste željeli, ali tada uvijek možete pripremiti banana kruh.

Smrznuta riba: Iako se morski plodovi koji se brzo kuhaju, poput škampa i jakobovih kapica, mogu kuhati izravno smrznuti, bolje je odmrznuti veće komade ribe prije pripreme večere. Oni će se otopiti brže od mesa ili piletine, zbog delikatnijeg mesa. Kako biste ubrzali stvari, stavite ih pod mlaz hladne vode. Tekuća voda će otopiti proteine za manje od sat vremena za manje filete. Ali ako ste u stvarnoj stisci s vremenom, bolje je da se odlučite za svježe plodove mora.

Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!